Welche Krypto kaufen? Drei Coins, die im März spannend sind

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat sich in den vergangenen Wochen von seiner schwächeren Seite gezeigt. Nach deutlichen Abverkäufen pendelt Bitcoin aktuell in einer breiten Spanne zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Auch viele Altcoins konnten sich zuletzt stabilisieren, allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Marktteilnehmer agieren weiterhin abwartend, größere Impulse bleiben bislang aus. Sentiment-Indikatoren zeigen ein extrem hohes Maß an Angst – der Markt befindet sich im „Extreme Fear“-Bereich.

Historisch betrachtet waren solche Phasen häufig Wendepunkte oder zumindest solide Akkumulationszonen. Doch in welche Kryptowährung könnte man jetzt investieren, um von möglichen Chancen in der nächsten Marktphase zu profitieren?

Bitcoin: Angst dominiert – Chance für langfristige Investoren?

Bitcoin notiert aktuell rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch. Das Sentiment ist extrem negativ, viele Marktteilnehmer rechnen mit weiteren Rücksetzern. Tatsächlich ist im Bärenmarkt kurzfristig ein weiteres Abrutschen keineswegs ausgeschlossen. Historisch zeigt sich jedoch ein anderes Bild für langfristige Investoren: Wer Bitcoin über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren gehalten hat, verzeichnete bislang keine Verluste.

Phasen extremer Angst waren in der Vergangenheit häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten – nicht zwingend für den perfekten Tiefpunkt, aber für den strategischen Vermögensaufbau.

Eine schrittweise Annäherung über eine DCA-Strategie kann helfen, das Timing-Risiko zu reduzieren. Anstatt alles auf einmal zu investieren, wird das Exposure sukzessive aufgebaut. Gerade in Seitwärtsphasen zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar könnte sich ein strukturierter Wiedereinstieg anbieten.

Bitcoin Hyper: Presale-Momentum und Layer-2-Ambitionen

Neben etablierten Projekten werfen spekulative Anleger oft einen Blick auf neue Coins und Presales. Ein Beispiel ist Bitcoin Hyper, das im laufenden Presale bereits rund 31,7 Millionen US-Dollar eingesammelt haben soll – ein Signal für initiale Nachfrage und Momentum. Entscheidend bei solchen Projekten ist, ob neben Marketing auch technologische Substanz vorhanden ist.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung mit dem Ziel, die Skalierbarkeit und Nutzbarkeit des Bitcoin-Ökosystems zu erweitern. Dabei soll unter anderem die Solana Virtual Machine integriert werden, um schnellere und kostengünstigere Smart-Contract-Anwendungen zu ermöglichen. Die Vision: ein lebendiges Ökosystem, das die Sicherheit von Bitcoin mit der Performance moderner Blockchains verbindet.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Für Investoren bleibt das Chance-Risiko-Profil jedoch deutlich höher als bei etablierten Coins. Presales können überdurchschnittliche Renditen ermöglichen, bergen aber ebenso das Risiko von Fehlschlägen oder mangelnder Adoption nach dem Marktstart. Wer hier investiert, sollte nur einen kleinen, klar definierten Portfolioanteil einsetzen und das Projekt fundamental prüfen – insbesondere Team, Roadmap, Tokenomics und tatsächliche Entwickleraktivität.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Near Protocol: KI-Narrativ und neues Wachstumspotenzial?

Near Protocol notiert weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch und hat einen Großteil der Bärenmarktverluste noch nicht aufgeholt. Dennoch gewinnt das Projekt wieder an Aufmerksamkeit, insbesondere im Kontext des KI-Narrativs. Near positioniert sich zunehmend als Infrastruktur für AI-Anwendungen und dezentrale Datenverarbeitung.

Zuletzt wurde eine KI-Super-App vorgestellt, die verschiedene Funktionen rund um Identität, Interaktion und intelligente Agenten bündeln soll.

BREAKING: NEAR PROTOCOL LAUNCHES NEAR(.)COM SUPER APP WITH AI CAPABILITIES@NEARProtocol debuts new super app featuring AI integration and confidential transaction capabilities, marking major expansion beyond basic blockchain functionality into comprehensive Web3 services… pic.twitter.com/CkyzlnNOBE — BSCN (@BSCNews) February 23, 2026

Das Ziel ist es, Blockchain-Technologie für Endnutzer intuitiver zugänglich zu machen und KI-basierte Anwendungen direkt in ein Web3-Ökosystem zu integrieren. Damit adressiert Near einen Wachstumsmarkt, der weit über klassische DeFi-Anwendungen hinausgeht.

Ob sich dieses Narrativ nachhaltig durchsetzt, bleibt offen. Doch Projekte mit klarer technologischer Ausrichtung und innovativem Ansatz könnten in einer nächsten Aufwärtsphase besonders profitieren. NEAR scheint hier ein naheliegender Kandidat für das AI Narrativ.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.