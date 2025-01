Werden Altcoin-ETFs dieses Jahr mehr als 14 Mrd. US-Dollar einnehmen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das vergangene Jahr 2024 wird für immer ein historisches in den Annalen des Kryptomarktes bleiben. Nicht nur, dass der Bitcoin Ende des Jahres erstmals die bedeutende Marke von 100.000 US-Dollar erreichte, sondern noch viel bedeutender ist wohl die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs und infolgedessen auch der Ethereum-ETFs. Anschließende Versuche, einen Solana-ETF auf den Markt zu bringen, verliefen bisher zwar im Sande, aber durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten könnten weitere Altcoin-ETFs möglich sein.

Bloomberg-Analyst teilt Prognose zu möglichen Altcoin-ETFs

Der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas gehört zu den informiertesten und am besten vernetzten Analysten auf dem gesamten Kryptomarkt. Er war einer der Ersten, die die Genehmigung der Ethereum-ETFs treffsicher prognostizierten. Seither beschäftigt er sich mit der Möglichkeit weiterer Altcoin-ETFs.

Ganz vorn dabei: ein Solana-ETF und ein $XRP-ETF. Dabei teilt er eine Analyse von JPMorgan, die davon ausgeht, dass der Solana-ETF 3-6 Mrd. US-Dollar und der $XRP-ETF 4-8 Mrd. US-Dollar. Insgesamt schätzt JPMorgan also, dass die börsengehandelten Fonds auf die beiden Altcoins im ersten Jahr bis zu 14 Mrd. US-Dollar einnehmen könnten.

https://twitter.com/EricBalchunas/status/1879231093351829616

Eric Balchunas merkt in seinem Post auch an, dass die Krypto-ETFs natürlich erst genehmigt werden müssen. Da allerdings mit dem Amtsantritt von Donald Trump nächste Woche auch Gary Gensler seinen Stuhl als SEC-Vorsitzender für Paul Atkins, einen bekennenden Krypto-Enthusiasten, räumt, stehen die Chancen für ein Erscheinen weiterer Krypto-ETFs so gut wie noch nie.

Damit könnte in den nächsten Jahren eine gigantische Flut an institutionellen Geldern über die ETFs in den Kryptomarkt geschwemmt werden. Daher könnte das wirklich große Wachstum des Kryptomarktes erst noch bevorstehen. Anleger, die auf die richtigen Coins setzen, könnten unglaublich hohe Renditen erzielen. Ein Projekt, das Anlegern jetzt dabei helfen kann, diese richtigen Coins zu finden, ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Analysten sind schockiert über das Potenzial von Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ist derzeit eines der meistbeachteten Projekte auf dem Kryptomarkt. Derzeit entsteht gerade ein riesiger Hype um das neueste Mitglied der Pepe-Familie. Denn $WEPE bildet einen direkten Nachfolger von $PEPE und bietet Anlegern, die dessen unglaubliche Kursentwicklung der letzten Jahre verpasst haben, eine zweite Chance, um hohe Gewinne zu erzielen. Doch das ist bei Weitem nicht alles, denn Wall Street Pepe hält für Investoren bislang nie gekannte Vorteile bereit. Außerdem ist der Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich.

Wall Street Pepe hat ein Ziel. Das Projekt wurde nämlich dafür gegründet, um Privatanlegern die Methoden, Vorteile und Strategien etablierter Krypto-Wale verfügbar zu machen. Oder anders ausgedrückt, $WEPE möchte den Kryptomarkt fairer gestalten. Allerdings werden diese Insights und News zu neuen Coins nur Anlegern aus der Community von $WEPE verfügbar gemacht.

Deshalb haben bereits fast 50.000 Anleger in den Presale von Wall Street Pepe investiert. Diese folgen der Entwicklung von $WEPE auch auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Außerdem investierten sie fast 48 Mio. US-Dollar, was das ICO von $WEPE zu einem der erfolgreichsten der letzten Jahre macht. Anleger, die noch vor der nächsten Preiserhöhung in wenigen Stunden investieren, könnten dabei laut Analysten unglaublich hohe Gewinne erzielen.

