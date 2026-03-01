Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren hätten

SHIB-Investition im Blick

Bei einer frühen SHIBA INU-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 19.03.2025 notierte SHIBA INU bei 0,000013 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 7.716.049,38 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 44,75 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000006 USD belief. Das entspricht einem Minus von 55,25 Prozent.

Am 08.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Am 10.05.2025 erreichte SHIBA INU sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net