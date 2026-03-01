Wie viel Wert mit einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +2,0%Nas22.410 +0,1%Bitcoin59.177 +3,3%Euro1,1580 +0,4%Öl98,99 +6,1%Gold5.119 +0,3%
09.03.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitcoin Cash notierte am 08.03.2021 bei 528,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,1891 BCH im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,64 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 08.03.2026 auf 442,26 USD belief. Das entspricht einem Minus von 16,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

