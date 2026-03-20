Wie viel Wert mit einer Toncoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Langzeit-Performance

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,699 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 27,04 Toncoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,00 USD, da Toncoin am 20.03.2026 1,257 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 66,00 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Am 31.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net