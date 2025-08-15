Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Profitable WLD-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Engagements gewesen.

Worldcoin kostete am 16.08.2024 1,472 USD. Bei einer Investition von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 67,94 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,26 USD, da Worldcoin am 16.08.2025 1,005 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -31,74 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

