DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.725 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable WLD-Investition?

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

17.08.25 19:43 Uhr
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,0091 USD 0,0044 USD 0,44%
Charts|News

Worldcoin kostete am 16.08.2024 1,472 USD. Bei einer Investition von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 67,94 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,26 USD, da Worldcoin am 16.08.2025 1,005 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -31,74 Prozent.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com