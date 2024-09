XRP Kurs Prognose: Schafft der Ripple Coin jetzt den entscheidenden Sprung?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

$XRP gehört schon seit Langem zu den Lieblingen der Anleger, allerdings eher bezogen auf die Community als auf den Kurs. Dieser bewegt sich schon seit dem Jahre 2018 praktisch seitwärts. Das Allzeithoch von 3,84 US-Dollar liegt nach wie vor weit entfernt.

Dennoch scheint sich auch $XRP in der aktuellen Rallye stark zu erholen. Und während bereits der diesjährige September für Bitcoin der stärkste seit 2012 war, scheint es so, als hielt der Uptober auch für $XRP-Investoren einige Überraschungen bereit.

Kann $XRP jetzt über die Widerstandszone brechen?

Im Chart von $XRP zeigt sich derzeit eine unglaublich schwierige Situation, die obendrein nicht einfach einzuordnen ist. Einerseits hat sich der Kurs während der letzten Korrektur wacker geschlagen und scheint trotzdem jetzt mit hohen Kursgewinnen mitzuziehen. Denn allein heute erreicht Ripple mehr als 6 Prozent Performance. Der Kurs notiert auch weit über dem EMA 200 und wenn man sich den Chart genau ansieht, hat sich auch ein kleiner Trend gebildet.

(Der Kurs von $XRP hat einen kleinen Aufwärtstrend gebildet, notiert aber auch knapp unter einer starken Widerstandszone – Quelle: Tradingview.com)

Was bei $XRP hingegen derzeit weniger gut aussieht, ist der Umstand, dass der Trend nicht wirklich Momentum zu zeigen scheint. Bis auf den heutigen Tag liegen die Hochpunkte bislang nah aneinander. Das größte Problem von $XRP ist jedoch die massive Widerstandszone darüber. Diese liegt zwischen 0,63 US-Dollar und etwa 0,66 US-Dollar. An dieser Stelle ist der Kurs insgesamt bereits 5-Mal abgeprallt, was einen sehr massiven Widerstand darstellt.

Der MACD zeigt ein Kaufsignal an

Als positiver Faktor kann bewertet werden, dass der MACD ein besonders im Kryptomarkt und besonders in Trendphasen treffsicherer Indikator, derzeit ein Kaufsignal anzeigt. Dieses ist stark ausgeprägt und kann in Verbindung mit dem Trend und dem Kurs oberhalb des EMA 200 als stark bullisches Signal angesehen werden.

(Der MACD zeigt ein starkes Kaufsignal an – Quelle: Tradingview.com)

Insgesamt ist die Lage in $XRP also trotz des massiven Widerstands auf der Oberseite des Charts also dennoch positiv. Eine weitere Komponente könnte außerdem jetzt noch mitspielen. Denn der Oktober ist saisonal gesehen ein sehr starker Monat für den Kryptomarkt. Sollte der Oktober also annähernd so stark werden, wie Anleger es sich derzeit erhoffen, läge das Kursziel wohl oberhalb von 1 US-Dollar bei $XRP. Noch besser könnte es jedoch für Crypto All-Stars ($STARS) laufen. Einem Coin, der noch im ICO steckt, aber sein volles Potenzial im Oktober entfalten könnte!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.