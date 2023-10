XRP Kurs Prognose: Steht Ripple vor dem Aus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Tagesverlauf gab der Ripple Coin erneut nach und präsentiert ein Minus von knapp 0,25 %. Der aktuelle Ripple Kurs liegt bei 0,4629 € pro XRP. In den letzten 7 Tagen gab es ein Minus von über 6,60 % und im Monatschart zeigt sich der XRP-Kurs mit einem erneuten Minus von 0,84 %.

Nur der Vergleich vom heutigen XRP-Preis mit dem ersten Preis pro Ripple Token bei CoinMarketCap lässt Anlegerherzen aufhorchen: Über 8.180 % ging es für Ripple seit dem ersten Trading rauf. Jetzt aber reichen diese Werte nicht mehr aus, um Anleger vom Kauf und dem Investment in das schwer angeschlagene Ripple Projekt zu überzeugen.

Das sind die 5 besten Ripple Alternativen

Coin Status Projekt #1 Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) Pre-Sales Bitcoin Mining für Anfänger #2 XRP20 ($XRP20) Trading Ripple-Alternative mit Staking #3 TG.Casino ($TGC) Pre-Sales Weltweit erstes Telegram-Casino #4 yPredict ($YPRED) Kurz vor Token Launch KI-Prognosen für Kryptos #5 Meme Kombat ($MK) Pre-Sales Meme Coins in virtuellen Schlachten

Die XRP Prognose nach Klage – Wie schlimm steht es um Ripple?

Lange Zeit haben die Anleger von Ripple auf ein baldiges Ende des Streits mit der US-Wertpapierbehörde SEC gehofft. Doch sie wurden enttäuscht und mussten zunächst über 2 Jahre lang ausharren. In dieser Zeit haben viele Anleger ihre XRP-Token verkauft. Verständlich, denn der Ausgang des Streits um die Frage, ob XRP ein Wertpapier sei oder nicht, war mehr als unklar.

Vor wenigen Wochen kam dann die zunächst nach einem endgültigen Ende aussehende Bestätigung durch ein US-Gericht, dass die an private Anleger verkauften XRP-Token nicht als Wertpapiere nach US-Standard zu klassifizieren sind. Die gesamte Kryptobranche atmete auf, es gab eine satte Kursexplosion, von der die Anleger profitieren konnten, die den Ripple Coin im Depot behalten hatten.

Doch die SEC will sich mit diesem Urteil nicht zufriedengeben und legte schließlich Berufung gegen das Urteil ein. Seitdem ist nicht viel passiert. Außer, dass der XRP-Kurs wieder deutlich nachgab und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des SEC-Streits dahin ist. Derzeit ist nicht abzusehen, wann oder wie es weitergeht und Anleger suchen vermehrt nach Ripple Alternativen. Die obere Tabelle zeigt die besten 5 Ripple-Alternativen in einer Übersicht.

Kann Ripple wieder steigen?

Ripple ist seit 2012 am Markt und gehörte vor dem Rechtsstreit in den USA zu den drei erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Nach Bitcoin und Ethereum war Ripple auf dem dritten Platz und richtet sich vor allem an institutionelle Anleger aus dem Finanzsektor. Ripple möchte SWIFT-Transaktionen bei grenzüberschreitenden Zahlungen durch eine Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur ablösen, um den Geldfluss zwischen Banken und Institutionen effizienter zu machen.

Doch während die Marktkapitalisierung von Ripple inzwischen nur noch rund 26 Milliarden US-Dollar ausmacht, wurden zahlreiche Neuentwicklungen veröffentlicht, die auch Ripples Pläne direkt beeinflusst haben. Nicht nur, dass das SWIFT-System digital optimiert und ausgebaut wurde. Es gibt auch andere Unternehmen, die sich dieser Aufgabe mit ihren Projekten verschrieben haben.

An der ein oder anderen Stelle kann man in den Medien noch lesen, dass Ripple bei der Weiterentwicklung des bisherigen Zahlungssystems SWIFT beteiligt ist. Leider bleibt aber unklar, welchen Einfluss die Ripple-Entwickler überhaupt noch in diesem Sektor haben und ob sie an zukünftigen Meilensteinen beteiligt sein werden. Es ist daher unklar, ob Ripple wieder steigen kann, auch wenn der Coin grundsätzlich das Potenzial dazu hätte.

Die Ripple Marktkapitalisierung lag vor dem SEC-Streit bei rund 68 Milliarden US-Dollar und in ihren Höchstzeiten sogar bei über 108 Milliarden US-Dollar. Immerhin hält sich Ripple auf Platz 5 nach Börsenwert, so CoinMarketCap.

Welche Ripple-Alternativen gibt es?

Derzeit gibt es aus unserer Sicht nur fünf echte Ripple-Alternativen. Beginnen wir mit Bitcoin Minetrix, einem neuartigen Mining-Coin, mit dem Anfänger ohne Anschaffung von Hardware am Bitcoin Mining teilnehmen können. Die beste Ripple-Alternative zeigt sich besonders innovativ und bietet neben der Teilnahme am Bitcoin-Mining das Sperren der Token im Smart Contract, was Staking-Rewards einbringt.

Als weitere Ripple-Alternative präsentiert sich XRP20. Der Coin hat den Pre-Sales bereits hinter sich gebracht und nutzt statt der Ripple-Blockchain die Blockchain von Ethereum. Durch den Proof-of-Stake ist auch bei diesem Ripple-Nachfolger das Staking der gekauften Token möglich. Anleger können von der Weiterentwicklung partizipieren, in dem sie den Token an bekannten Handelsplattformen kaufen.

TG.Casino widmet sich dem Online-Glücksspiel, einer stark boomenden Branche. Integriert in das weltweit erste Telegram-Casino können Anleger vollständig anonym spielen. Die Benutzeroberfläche des Messenger-Dienstes Telegram ist ideal für Echtzeit-Interaktionen zwischen Online-Casino und Spielern. Anleger, die den Token im Pre-Sales kaufen, erhalten Zugang zum weltweit ersten Telegram-Casino seiner Art und erhalten über den Telegram-Bot personalisierte Angebote und Krypto-Rewards.

Wer sich schon ein bisschen im Krypto-Trading auskennt, hat unter Umständen Interesse an yPredict, einer weiteren Ripple-Alternative. Die Plattform von yPredict nutzt Künstliche Intelligenz, um verlässliche Krypto-Prognosen zu erstellen. Diese können Anleger, die den nativen Utility-Token $YPRED kurz vor dem Token Launch kaufen, entweder selbst erstellen oder bereits fertige KI-Prognosemodelle auf dem integrierten Marktplatz einkaufen.

Mit Meme-Kombat geht es als Ripple-Alternative in den Bereich von Meme-Coins. Auf der Plattform lassen sich Wetten platzieren, und zwar auf den Ausgang von interaktiven Schlachten der beliebtesten Meme-Charaktere. In der Meme Kombat Arena stehen zahlreiche Memes und ihre führenden Figuren bereit, um in grandiosen Schlachten gegeneinander anzutreten. Der native Utility-Token $MK ist im Pre-Sales erhältlich.

Fazit: Durch die neuen Ripple-Alternativen haben es Anleger derzeit nicht schwer, ihr Portfolio zu diversifizieren. Das ergibt dann Sinn, wenn Sie entweder XRP-Token im Depot halten oder die Ripple-Bestände vollständig austauschen wollen. In den jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC ist nach der Berufung durch die US-Behörde kein neuer Schwung gekommen. Der Ausgang ist unklar, was viele Anleger dazu veranlasst hat, sich für einen der besten Ripple-Alternativen zu entscheiden. Einige davon haben wir hier kurz vorgestellt.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/