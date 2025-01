Zur Amtseinführung von Donald Trump: Michael Saylor deutet neue Bitcoin-Käufe an!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt ist ausgelassen. Nachdem Donald Trump gestern überraschend einen eigenen Meme-Coin gelauncht hat, haben sich die Kurse der großen Altcoins für ein Wochenende überraschend stark bewegt. Für den morgigen Amtsantritt von Donald Trump erwarten Analysten den Beginn des nächsten Bullenmarktes.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist durchaus hoch, schließlich plant der designierte US-Präsident eine Menge Maßnahmen, die den Kryptomarkt stark unterstützen könnten. Neben einer häufig genannten strategischen Bitcoin-Reserve werden auch sensationelle Gerüchte in Bezug auf $XRP und Solana laut. Diese zahlreichen möglichen Maßnahmen und die hohe Wahrscheinlichkeit eines beginnenden Bullenmarktes möchte sich auch der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, nicht entgehen lassen.

LATEST: Michael Saylor hints that Microstrategy will buy more Bitcoin tomorrow on Donald Trump’s inauguration day. pic.twitter.com/vKcR1IWDu6 — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 19, 2025

Wie viele Bitcoins wird Michael Saylor wohl morgen kaufen?

Michael Saylor hat es schon wieder getan! Erst heute teilte er auf X (ehemals Twitter) einen Screenshot von saylortracker.com. Auf dieser Website werden alle Bitcoin-Käufe von MicroStrategy getrackt. Schon in den letzten Wochen hat Saylor immer wieder Screenshots auf X geteilt und seinen Andeutungen jedes Mal Taten folgen lassen. Da er heute erneut Bitcoin-Käufe angedeutet hat, ist es wahrscheinlich, dass MicroStrategy morgen erneut kauft. Nur wie viele Bitcoins sich der Konzern unter seinem findigen ICO diesmal sichern wird, ist bislang unbekannt.

Things will be different tomorrow. pic.twitter.com/8Rmn1Jjgdr — Michael Saylor (@saylor) January 19, 2025

Mittlerweile besitzt MicroStrategy insgesamt 450.000 $BTC, die insgesamt 47,11 Mrd. US-Dollar wert sind. Die gesamte Position, die Saylor für sein Unternehmen aufgebaut hat, liegt mittlerweile mehr als 67 Prozent im Gewinn, was 18,91 Mrd. US-Dollar entspricht. Wie viele Bitcoins Michael Saylor morgen kaufen wird, ist unbekannt.

Doch dass er ausgerechnet morgen zur Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten erneut Bitcoins kaufen möchte, lässt nur einen Schluss zu: Michael Saylor geht davon aus, dass der Markt tatsächlich morgen in den Bull Run übergeht. Und die Amtseinführung von Trump trifft genau mit dem Launch eines neuen, vielversprechenden Coins zusammen.

Wird Flockerz von Trumps Amtsantritt profitieren?

Der morgige Tag könnte ein historischer Wendepunkt am Kryptomarkt werden. Aber auch der Launch von Flockerz ($FLOCK) könnte für einige Anleger eine große Rolle spielen. Die $FLOCK-Token waren nämlich in den letzten Wochen im Vorverkauf erhältlich, wobei fast 11 Millionen Dollar umgesetzt wurden, sodass Analysten nun vermuten, dass der Coin nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke gehen wird. Viele halten einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

(Der Vorverkauf von Flockerz endet in weniger als 3 Tagen – Quelle: flockerz.com)

Flockerz hat nicht nur viel Kapital im Presale gesammelt, sondern auch eine starke Community aufgebaut. Die $FLOCK-Community ist auf über 35.000 Anleger angewachsen und genießt einzigartige Vorteile, die kein anderer Meme Coin am Kryptomarkt bietet. Das liegt daran, dass Flockerz seiner Community volle Transparenz und volles Mitspracherecht einräumt. Dafür gibt es regelmäßige Abstimmungen, und alle Anleger, die daran teilnehmen, erhalten über die integrierte Vote 2 Earn Funktion $FLOCK-Token als Belohnung.

Außerdem zahlt Flockerz in den ersten 2 Jahren eine sehr hohe Staking-Rendite, sodass es sich für frühe Investoren auch lohnen kann, die Token zu staken und so für eine gewisse Zeit lang zu sperren, um ein passives Einkommen zu erzielen. Diese Funktion wird schon jetzt von den meisten Käufern genutzt und da gestakte Token nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, steigt dadurch auch die Chance auf eine Kursexplosion stark an.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.