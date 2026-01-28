OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments gründet Fonds für ...

Bertelsmann Investments gründet Fonds für Investitionen im

transatlantischen Gesundheitsmarkt (FOTO)

Gütersloh / New York (ots) -

- Neuer Fonds "Bertelsmann Healthcare Investments" transatlantisch ausgerichtet,

mit Präsenz in Europa und den USA

- Folgt mehreren Jahren erfolgreicher Gesundheits-Investitionen und erstem

erfolgreichen Exit mit KI Unternehmen Phare Health an US-Marktführer R1

- Carsten Coesfeld: "Bertelsmann Healthcare Investments ist ein zentraler

Baustein für den konsequenten Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt

Gesundheit."

Bertelsmann Investments (BI), die internationale Venture-Capital-Einheit des

Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann, bündelt ihre

Investmentaktivitäten im Gesundheitssektor künftig in einem neuen,

eigenständigen Investment-Vehikel: Bertelsmann Healthcare Investments (BHI).

Nach Jahren erfolgreicher Investitionen im globalen Gesundheitsmarkt schafft BI

damit ein dediziertes Fonds-Setup, um unternehmerische Innovationen im

Gesundheitswesen zu fördern und zu skalieren. Mit BHI unterstreicht Bertelsmann

Investments sein langfristiges Commitment zum Zukunftsmarkt Gesundheit.

Bertelsmann Investments bringt dabei jahrzehntelange operative Erfahrung aus den

Bertelsmann-Konzernbereichen Healthcare und Education ein. Dazu zählen

Plattformen wie Relias, Afya, Arvato Healthcare, BFS oder cormeo, die gemeinsam

bereits einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro im globalen Gesundheitsmarkt

erwirtschaften. Dieses Fundament wird durch ein renditeorientiertes

Venture-Capital-Portfolio gezielt ergänzt. Ziel ist es, das bestehende

Venture-Capital-Ökosystem von Bertelsmann Investments strategisch

weiterzuentwickeln und Unternehmertum im Gesundheitssektor nachhaltig zu

stärken.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Gesundheitsmarkt

steht vor tiefgreifenden Veränderungen - technologisch, strukturell und

gesellschaftlich. Mit Bertelsmann Healthcare Investments schaffen wir ein klar

positioniertes, langfristig ausgerichtetes Vehikel, mit dem wir Gründerinnen und

Gründer von Anfang an unternehmerisch begleiten und gezielt Innovationen im

Gesundheitsmarkt vorantreiben."

Coesfeld weiter: "BHI ist ein zentraler Baustein für die strategische

Weiterentwicklung unseres Venture-Capital-Ökosystems und für den konsequenten

Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt Gesundheit. Unser Anspruch ist es,

weit über die Kapitalbereitstellung hinauszugehen: Wir fördern Unternehmertum

aktiv und unterstützen den nachhaltigen Aufbau sowie das internationale Wachstum

führender Gesundheitsunternehmen."

BHI investiert in wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen, die technologische

Geschäftsmodelle entwickeln und erfolgreich skalieren. Der Fonds ist

transatlantisch ausgerichtet, mit Präsenz in Europa und den USA, und richtet

sich an Gründerteams mit dem Anspruch, marktführende Unternehmen aufzubauen.

Neben flexiblem Kapital profitieren die Portfoliounternehmen von tiefgehender

Healthcare-Expertise, unternehmerischer Erfahrung und einem internationalen

Netzwerk.

Geleitet wird Bertelsmann Healthcare Investments von Thorsten Wirkes (Managing

Director) und Tim Schneider (Partner), die gemeinsam über langjährige Erfahrung

im internationalen Gesundheitsmarkt und im Venture Capital verfügen.

Thorsten Wirkes, Managing Director BHI, sagt: "Wir sind überzeugt, dass wir am

Beginn einer neuen Ära stehen - ermöglicht durch technologische Fortschritte im

Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie durch eine regulatorische Anerkennung,

dass entsprechende Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, etwa in Bezug auf

Interoperabilität, Anreizsysteme und die Finanzierung von Gesundheitsleistungen.

Wir treten in eine Phase tiefgreifender Veränderungen ein, die betreffen, wie

Menschen präventive und reaktive Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen, wie

Versorgung personalisiert, erbracht und bezahlt wird und wie die zugrunde

liegenden administrativen Prozesse künftig funktionieren."

Der Launch von BHI baut auf mehreren Jahren erfolgreicher Investmenttätigkeit im

Gesundheitsbereich auf. Das bestehende Portfolio umfasst Beteiligungen an

wachstumsstarken Unternehmen in Europa und den USA. In 2025 konnte BHI außerdem

gemeinsam mit dem Frühphaseninvestor General Catalyst den Verkauf des KI

Unternehmens Phare Health, gegründet von ehemaligen Deepmind KI-Forschern, an

den US-Marktführer für Abrechnungslösungen R1 realisieren.

Tim Schneider, Partner BHI, ergänzt: "Fragt man unsere Gründerinnen und Gründer

sowie unsere Partner, würden sie sagen, dass wir die richtige Mischung aus

tiefgehender Expertise, starken Netzwerken zur Beschleunigung von Wachstum und

einer sehr guten Zusammenarbeit mitbringen - unterstützend, jederzeit

ansprechbar und bei Bedarf auch operativ eingebunden. Darauf sind wir stolz.

Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer zu befähigen und die Chancen

zu ihren Gunsten zu verbessern."

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten

von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der

Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie

ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien,

Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die

unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran,

insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und

Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von

Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500

innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über

sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.

Weitere Informationen unter: http://www.bertelsmann-investments.com

Über Bertelsmann Healthcare Investments

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) ist eine unabhängige, primär

renditeorientierte transatlantische Investmentgesellschaft mit Fokus auf den

Gesundheitssektor. BHI wird von Bertelsmann Investments unterstützt, dem

globalen Investmentarm von Bertelsmann mit einem verwalteten Vermögen von

mehreren Milliarden Euro. Mit Hauptsitz in New York und einem europäischen Büro

in Berlin arbeitet BHI von der Gründung an bis in frühe Wachstumsphasen eng mit

Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, begleitet seine Portfoliounternehmen

über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und verfügt über die Flexibilität sowie

die langfristige Überzeugung, auch in späteren Phasen erneut oder deutlich

stärker zu investieren. Für europäische und israelische Gründerinnen und Gründer

ist BHI häufig der erste Ansprechpartner in den USA. Weitere Informationen

unter: http://www.bhi.vc

