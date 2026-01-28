OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments gründet Fonds für ...
Bertelsmann Investments gründet Fonds für Investitionen im
transatlantischen Gesundheitsmarkt (FOTO)
Gütersloh / New York (ots) -
- Neuer Fonds "Bertelsmann Healthcare Investments" transatlantisch ausgerichtet,
mit Präsenz in Europa und den USA
- Folgt mehreren Jahren erfolgreicher Gesundheits-Investitionen und erstem
erfolgreichen Exit mit KI Unternehmen Phare Health an US-Marktführer R1
- Carsten Coesfeld: "Bertelsmann Healthcare Investments ist ein zentraler
Baustein für den konsequenten Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt
Gesundheit."
Bertelsmann Investments (BI), die internationale Venture-Capital-Einheit des
Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann, bündelt ihre
Investmentaktivitäten im Gesundheitssektor künftig in einem neuen,
eigenständigen Investment-Vehikel: Bertelsmann Healthcare Investments (BHI).
Nach Jahren erfolgreicher Investitionen im globalen Gesundheitsmarkt schafft BI
damit ein dediziertes Fonds-Setup, um unternehmerische Innovationen im
Gesundheitswesen zu fördern und zu skalieren. Mit BHI unterstreicht Bertelsmann
Investments sein langfristiges Commitment zum Zukunftsmarkt Gesundheit.
Bertelsmann Investments bringt dabei jahrzehntelange operative Erfahrung aus den
Bertelsmann-Konzernbereichen Healthcare und Education ein. Dazu zählen
Plattformen wie Relias, Afya, Arvato Healthcare, BFS oder cormeo, die gemeinsam
bereits einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro im globalen Gesundheitsmarkt
erwirtschaften. Dieses Fundament wird durch ein renditeorientiertes
Venture-Capital-Portfolio gezielt ergänzt. Ziel ist es, das bestehende
Venture-Capital-Ökosystem von Bertelsmann Investments strategisch
weiterzuentwickeln und Unternehmertum im Gesundheitssektor nachhaltig zu
stärken.
Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Gesundheitsmarkt
steht vor tiefgreifenden Veränderungen - technologisch, strukturell und
gesellschaftlich. Mit Bertelsmann Healthcare Investments schaffen wir ein klar
positioniertes, langfristig ausgerichtetes Vehikel, mit dem wir Gründerinnen und
Gründer von Anfang an unternehmerisch begleiten und gezielt Innovationen im
Gesundheitsmarkt vorantreiben."
Coesfeld weiter: "BHI ist ein zentraler Baustein für die strategische
Weiterentwicklung unseres Venture-Capital-Ökosystems und für den konsequenten
Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt Gesundheit. Unser Anspruch ist es,
weit über die Kapitalbereitstellung hinauszugehen: Wir fördern Unternehmertum
aktiv und unterstützen den nachhaltigen Aufbau sowie das internationale Wachstum
führender Gesundheitsunternehmen."
BHI investiert in wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen, die technologische
Geschäftsmodelle entwickeln und erfolgreich skalieren. Der Fonds ist
transatlantisch ausgerichtet, mit Präsenz in Europa und den USA, und richtet
sich an Gründerteams mit dem Anspruch, marktführende Unternehmen aufzubauen.
Neben flexiblem Kapital profitieren die Portfoliounternehmen von tiefgehender
Healthcare-Expertise, unternehmerischer Erfahrung und einem internationalen
Netzwerk.
Geleitet wird Bertelsmann Healthcare Investments von Thorsten Wirkes (Managing
Director) und Tim Schneider (Partner), die gemeinsam über langjährige Erfahrung
im internationalen Gesundheitsmarkt und im Venture Capital verfügen.
Thorsten Wirkes, Managing Director BHI, sagt: "Wir sind überzeugt, dass wir am
Beginn einer neuen Ära stehen - ermöglicht durch technologische Fortschritte im
Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie durch eine regulatorische Anerkennung,
dass entsprechende Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, etwa in Bezug auf
Interoperabilität, Anreizsysteme und die Finanzierung von Gesundheitsleistungen.
Wir treten in eine Phase tiefgreifender Veränderungen ein, die betreffen, wie
Menschen präventive und reaktive Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen, wie
Versorgung personalisiert, erbracht und bezahlt wird und wie die zugrunde
liegenden administrativen Prozesse künftig funktionieren."
Der Launch von BHI baut auf mehreren Jahren erfolgreicher Investmenttätigkeit im
Gesundheitsbereich auf. Das bestehende Portfolio umfasst Beteiligungen an
wachstumsstarken Unternehmen in Europa und den USA. In 2025 konnte BHI außerdem
gemeinsam mit dem Frühphaseninvestor General Catalyst den Verkauf des KI
Unternehmens Phare Health, gegründet von ehemaligen Deepmind KI-Forschern, an
den US-Marktführer für Abrechnungslösungen R1 realisieren.
Tim Schneider, Partner BHI, ergänzt: "Fragt man unsere Gründerinnen und Gründer
sowie unsere Partner, würden sie sagen, dass wir die richtige Mischung aus
tiefgehender Expertise, starken Netzwerken zur Beschleunigung von Wachstum und
einer sehr guten Zusammenarbeit mitbringen - unterstützend, jederzeit
ansprechbar und bei Bedarf auch operativ eingebunden. Darauf sind wir stolz.
Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer zu befähigen und die Chancen
zu ihren Gunsten zu verbessern."
Über Bertelsmann Investments
Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten
von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der
Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),
Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie
ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien,
Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die
unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran,
insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und
Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von
Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500
innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über
sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.
Weitere Informationen unter: http://www.bertelsmann-investments.com
Über Bertelsmann Healthcare Investments
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) ist eine unabhängige, primär
renditeorientierte transatlantische Investmentgesellschaft mit Fokus auf den
Gesundheitssektor. BHI wird von Bertelsmann Investments unterstützt, dem
globalen Investmentarm von Bertelsmann mit einem verwalteten Vermögen von
mehreren Milliarden Euro. Mit Hauptsitz in New York und einem europäischen Büro
in Berlin arbeitet BHI von der Gründung an bis in frühe Wachstumsphasen eng mit
Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, begleitet seine Portfoliounternehmen
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und verfügt über die Flexibilität sowie
die langfristige Überzeugung, auch in späteren Phasen erneut oder deutlich
stärker zu investieren. Für europäische und israelische Gründerinnen und Gründer
ist BHI häufig der erste Ansprechpartner in den USA. Weitere Informationen
unter: http://www.bhi.vc
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher/Communications Content Team
Kommunikation Bertelsmann Investments
Telefon: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
