PATRIZIA initiiert die Auflage des Sustainable Communities Fonds mit einem Zielvolumen von rund 500 Mio. Euro

Der Fonds zielt darauf ab, "Sustainable Communities" zu schaffen, indem er mehrere tausend bezahlbare Wohnungen an rund 25 Standorten in und um europäische Großstädte bereitstellt. Dazu gehört sozialer Wohnungsbau ebenso wie zusätzliche soziale Infrastruktur, wie öffentliche Einrichtungen wie z.B. Bibliotheken, Kindertagesstätten und Gesundheitseinrichtungen. Der Fonds wird als Impact Investing Fonds eingestuft, da er Wohnungen für Schlüsselkräfte bereitstellt, die es sich nicht leisten können, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen, sowie für Menschen, die auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen. Darüber hinaus fördert der Fonds die soziale Integration und das gemeinschaftliche Zusammenleben und reduziert den CO2-Ausstoß in den Communities, in die er investiert. Gleichzeitig strebt er attraktive Renditen an. Hier finden Sie weitere News und den allgemeinen Bereich Alter­­native Investments.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass es in Europa einen immer größeren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und einer stärkeren gesellschaftlichen Eingliederung gibt. Mathieu Elshout, Fund Chairman und PATRIZIAs Head of Sustainability and Impact Investing: "Als Fonds ist PATRIZIA Sustainable Communities nicht nur in Bezug auf seine nachhaltigen Anlageziele eng an Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU ausgerichtet, sondern auch mit Blick auf die strengen Offenlegungsanforderungen von Artikel 9. Der Fonds, der vollständig mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen im Einklang steht, bietet Investoren eine zweifache Rendite. Sie besteht einerseits aus einer finanziellen, risikoadäquaten Rendite und andererseits aus messbaren, positiven sozialen und ökologischen Erträgen. Dies ist ein spannender Zeitpunkt, um sich im schnell wachsenden Bereich der Impact Investments zu engagieren. Mit der Unterstützung unserer Kunden und durch unsere 38-jährige Erfolgsgeschichte beim Aufbau sozialer Infrastruktur und nachhaltiger Communities will PATRIZIA ein führender globaler Impact Investor im Bereich Real Assets werden, der bis 2035 einen bedeutenden Teil seiner Assets under Management in Impact Investments anlegt."

Im Rahmen des ersten Closings Ende 2021 haben zwei dänische Pensionsfonds, AP Pension und PKA, dem Fonds insgesamt 125 Mio. Euro an Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Zeitgleich erfolgte das Closing des ersten Seed-Investments.

Marleen Bikker-Bekkers, Fund Manager von PATRIZIA Sustainable Communities: "Um Städte effizient und nachhaltig zu gestalten, müssen Menschen aller Altersgruppen und Einkommensschichten in der Lage sein, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine Wohnung und einen Arbeitsplatz zu finden und Zugang zu Freizeit-, Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen haben. Dank der Zusagen von AP Pension und PKA können wir nun mit unserem Projekt in Dublin, Irland, als Seed-Investment beginnen, wo über 60.000 Menschen auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen. Bezahlbarer Wohnraum stellt hier ein großes Problem dar. Im Rahmen dieses ersten Projekts werden wir 290 Sozialwohnungen bereitstellen. Wir wollen die Lebensqualität der Bewohner verbessern, indem sie Teil einer lebendigen Gemeinschaft werden. Die Wohnungen werden nach den höchsten Standards für umweltfreundliche Immobilien zertifiziert sein. Wir stehen im Dialog mit einer weiteren Gruppe internationaler Investoren, die dem Beispiel von AP Pension und PKA folgen und sich unserer Kapitalbeschaffungsinitiative anschließen wollen. So sollen rund 500 Mio. Euro Kapital eingeworben werden, mit dem Ziel, unseren nachhaltigen Einfluss auf europäische Städte weiter zu steigern."

Nikolaj Stampe, Head of Real Estate der PKA: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit PATRIZIA fortzusetzen. Uns verbindet das Ziel, positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft auszuüben. Dies ist eine großartige Gelegenheit, weiter an unserem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, nachhaltigen Wohnraum in ganz Europa zu schaffen, in ihn zu investieren und gleichzeitig unseren Mitgliedern eine attraktive finanzielle Rendite zu bieten."

Peter Olsson, CEO von AP Property, der Immobiliengesellschaft von AP Pension, fügt hinzu: "Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Thema, nicht nur bei der Auswahl der Materialien, sondern auch bei der Art und Weise, wie wir offene und integrative Wohnanlagen mit Platz und Dienstleistungen für alle bauen. Mit unserem Investment in PATRIZIA Sustainable Communities können wir Menschen die Möglichkeit bieten, in attraktiven, nachhaltigen Wohnungen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu leben. Wir sehen diesen Fonds als eine Möglichkeit, die Entwicklung von nachhaltigen Immobilien und Bauvorhaben positiv zu beeinflussen. Wir verfolgen dieselben ehrgeizigen Ziele wie bei unseren eigenen Projektentwicklungen in Dänemark, nur dass sie diesmal im Rahmen einer gesamteuropäischen Strategie umgesetzt werden."

