Geld gespart: Besitzer von LG Smart TVs brauchen keinen Apple TV

GO

Heute im Fokus

Dow beendet Handel höher -- DAX schließt fester -- Tesla-Aktie profitiert von Analysten -- Wirecard-Anhörung im FT-Streit verschoben -- Telekom übertrifft Erwartungen -- Covestro, adidas im Fokus

China will wohl kriselnden Mischkonzern HNA verstaatlichen. Merck verkauft Allergopharma an Dermapharm. SAP erhöht Dividende - Aktienrückkaufprogramm geplant. Telekom-Chef Höttges soll in Daimler-Aufsichtsrat. METRO schließt Kaufvertrag über Real mit SCP Group. HelloFresh-Aktie auf Rekordhoch - Blue Apron stellt sich zum Verkauf.