Disney+ deutlich beliebter als Apple TV+

• Apple TV+ hat Startschwierigkeiten• Disney+ glänzt mit Abonnentenzahl• Ergebnisse zeigen Bereitschaft der Kunden mehrere Abos abzuschließen

Apple TV+ kann nicht überzeugen

Im November 2019 startete Apple seinen neuen Streaming-Service Apple TV+ in mehr als 100 Ländern. Doch ein Blick auf die Streaming-Zahlen zeigt, dass der neue Dienst bei den Kunden auf wenig Begeisterung trifft. Denn laut den Schätzungen des Bernstein-Analysten Toni Sacconaghi haben sich bislang weniger als 10 Millionen Verbraucher für die kostenlose Testversion mit einer Laufzeit von zwölf Monaten entschieden, wie Marketwatch berichtet. Das heißt, dass lediglich 10 Prozent oder weniger der berechtigten Kunden sich für die Nutzung entschieden haben. Apple selbst hat bislang keine Abonnentenzahlen für den neuen Apple TV+-Dienst bekannt gegeben.

Disney+

Disney+ ging in den USA bereits vor zwei Monaten an den Start, in Deutschland ist es erst am 24. März 2020 soweit, doch schon jetzt entpuppt sich Disney+ als Gewinner im Duell mit der Apple-Konkurrenz. Denn während Apple nur rund 10 Millionen Kunden vom neuen Streamingdienst überzeugen konnte, zählt Disney laut dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower bereits 41 Millionen Abonnenten. Zwar kann Disney den beliebten Streamingdienst Netflix mit seinen rund 170 Millionen regelmäßigen Usern nicht überholen, zieht mit dem Ergebnis aber deutlich an Apples neuem TV+-Konzept vorbei.

Sind die Inhalte der Grund?

Apples Streaming-Video-Service ist im Gegensatz zu Disney+ bei den Verbrauchern nur auf begrenzte Akzeptanz gestoßen und es steht die Frage im Raum, woran das liegen könnte. Der Analyst Toni Sacconaghi geht davon aus, dass womöglich das begrenzte Angebot an Inhalten von Apple TV+ der Grund für die Zurückhaltung der Kunden ist. Denn im Gegensatz zu anderen Streaming-Diensten, wie Netflix und Amazon Prime, startet Apple lediglich mit einigen Apple Originals und somit mit einer eingeschränkten Videothek. Sacconaghi kann sich jedoch noch einen anderen Grund vorstellen, warum sich Apple TV+ bei den Abonnenten möglicherweise nicht durchgesetzt hat. Denn laut dem Analysten hat Apple den neuen Dienst nicht ausreichend und effektiv vermarktet. So habe er sich "eine Aufforderung vorgestellt, das kostenlose Apple TV+-Angebot beim Einrichten unseres neuen Hardwaregeräts anzunehmen", was seiner Meinung nach nicht vorgekommen sei, oder sich einen starken Einsatz von Push-Benachrichtigungen gewünscht, um das neue Produkt zu vermarkten.

Ein direkter Vergleich ist kaum möglich

Auch wenn die Zahlen einen Einblick in die Beliebtheit der unterschiedlichen Streamingdienste liefern, ist ein direkter Vergleich von Apple TV und Disney+ nicht wirklich möglich, da sie zwar zur selben Zeit starteten, jedoch unter verschiedenen Voraussetzungen. Apple hat für seine Kunden ein besonderes Angebot in Form einer begrenzten kostenlosen Nutzung für den neuen Streamingdienst. So können Kunden, die ein Apple-Gerät nach dem 10. September 2019 gekauft haben, ein Jahr lang kostenlos auf die Inhalte zugreifen.

Redaktion finanzen.net

