"Must-see"

Diesen Film empfahl Warren Buffett beim jüngsten Aktionärstreffen

12.08.25 03:23 Uhr
"Jeder sollte diesen Film sehen": Darum ist Investoren-Legende Warren Buffett eine bestimmte Dokumentation so wichtig | finanzen.net

Beim jährlichen Aktionärstreffen von Berkshire Hathaway überrascht Warren Buffett nicht nur mit Wirtschaftsanalysen - sondern manchmal auch mit ganz persönlichen Empfehlungen. Dieses Jahr rückt eine historische Persönlichkeit in den Fokus seiner Worte.

Buffett empfiehlt: "Becoming Katharine Graham"

Beim diesjährigen Berkshire Hathaway-Treffen in Omaha sprach Warren Buffett über eine Frau, die ihn über Jahrzehnte hinweg beeindruckt hat: Katharine Graham, Verlegerin der Washington Post und eine der bedeutendsten Medienfiguren des 20. Jahrhunderts. Seine klare Empfehlung: Die Dokumentation Becoming Katharine Graham auf Amazon Prime.

Buffett sagte laut CNBC, "jeder Amerikaner sollte diesen Film sehen". Der Film erzählt den außergewöhnlichen Weg Grahams - von der unsicheren Erbin über eine unfreiwillige Verlagschefin bis zur mächtigen Medienlenkerin, die mit der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere und der Enthüllung des Watergate-Skandals journalistische Geschichte schrieb. Für Buffett steht fest: Ihre Geschichte ist aktueller denn je - und ein Beispiel für Führungsstärke und Haltung in schwierigen Zeiten.

Eine persönliche Verbindung

Die Empfehlung kommt nicht von ungefähr: Buffett kannte Katharine Graham persönlich und war lange Mitglied im Aufsichtsrat der Washington Post Company. In der CNBC-Reportage erinnert er sich daran, wie schwer es Graham anfangs fiel, ihre Führungsrolle selbstbewusst auszufüllen - und wie sie über Jahre zur respektierten Entscheidungsträgerin wurde. Buffett half ihr in dieser Zeit als Mentor und Freund. Ihre Geschichte steht für ihn exemplarisch dafür, wie Menschen über sich hinauswachsen können - gerade, wenn sie nicht von Anfang an mit Selbstvertrauen ausgestattet sind.

Katharine Graham - mehr als nur Verlegerin

Graham war die erste Frau, die ein Fortune-500-Unternehmen leitete - eine Ausnahmeerscheinung in der männerdominierten Wirtschaftselite der Nachkriegszeit. Ihr Einfluss auf die Medienlandschaft ist kaum zu überschätzen: Die von ihr geleitete Washington Post setzte mit investigativem Journalismus Maßstäbe. Doch sie war auch eine Frau mit Zweifeln, deren Entwicklung zur selbstbewussten Führungspersönlichkeit viele inspiriert hat.

Becoming Katharine Graham beleuchtet nicht nur diese Entwicklung, sondern auch ihre Rolle in politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen. Für Buffett ist das eine Geschichte, die Mut macht - und gerade jungen Frauen zeigt, dass Führungsverantwortung kein Privileg ist, sondern eine Frage der inneren Haltung.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

