Startschwierigkeiten für Aldis Beyond Meat-Konkurrenten

So einfach scheint es für Aldi mit dem neuen, veganen Hoffnungsträger nicht zu sein: Denn das neue Aldi-Produkt begegnete einigen Startschwierigkeiten.

Lieferverzögerung führt zur Verspätung

Der Beyond Meat-Konkurrent startete vor allem mit einer Verspätung. Am 5. August hätte der "The Wonder Burger" in Aldis Regalen auf die neugierige Kundschaft warten sollen. Wie das Handelsblatt berichtete, verzögerte sich der Verkaufsstart und die Soja-basierten Pattys ließen auf sich warten. Aldi erklärte wohl, dass es schlicht und einfach zu einer Lieferverzögerung gekommen sei. "Bei der Anlieferung der Produkte Wonder Burger an unsere Logistikzentren ist es leider zu einer Verzögerung gekommen" teilte eine Unternehmenssprecherin gegenüber der Berliner Morgenpost mit. Immerhin sollten die Burger nur zwei Tage später schon in den Läden erhältlich gewesen sein und kann seither von der Kundschaft eingekauft werden.

Hat sich Aldi verkalkuliert?

Der vegane Burger, der hauptsächlich aus Sojaprotein, Kokosöl und Maisstärke produziert wird, soll dem Markenkonkurrenten Beyond Meat die Kundschaft abluchsen. Die Pattys des US-Lebensmittelkonzerns waren in einer Aktion bei Discounter-Kette Lidl erhältlich. Preislich schlägt der Aldi-Burger den US-Patty: Der vegane Fleischersatz des Supermarktes sollte für 2,99 Euro verkauft werden, bei Lidl mussten Kunden für ein Zweierpack 4,99 Euro hinblättern. Und auch der neu auf den Markt gekommene Lidl-eigene "Next Level Burger", der in dieser Reihe mithalten soll, kostet um die 3 Euro.

Doch bei Aldi läuft der vegane Burgerpatty offenbar nicht ganz so gut an wie erhofft: Das aktuell noch gültige Aldi-Prospekt zeigt den "The Wonder Burger" für 2,49 Euro im Angebot. Gerade zwei Wochen nach dem wackeligen Startschuss wird der Preis des veganen Fleischersatzes um 50 Cent gedrückt.

Ob mit einem Aktionszeitraum möglichst viele neue Kunden angelockt werden sollen oder ob der Verkaufsstart ernüchternd anlief und sich Aldi verkalkuliert hat, das bleibt wohl vorerst das Geheimnis der Supermarktkette.

