Lidl holt vegane Burger von Beyond Meat ins Verkaufsregal

Mit dem Sprung aufs Börsenparkett in den USA erzielte Beyond Meat am 02. Mai 2019 einen vollen Erfolg: Anleger rissen sich um die Anteilsscheine, sodass der Aktienkurs 163 Prozent über dem Ausgabepreis von 25 US-Dollar schloss. Die Aktie des fleischlosen Nahrungsmittelherstellers erfreut sich weiterer Beliebtheit: Zuletzt pendelte das Papier um 92 US-Dollar. Nun hat sich die Discounter-Kette Lidl exklusive Rechte für den Verkauf der Beyond Meat-Produkte in Deutschland gesichert.

Beyond Meat zieht nach Deustchland

Als erster Supermarkt wird Lidl bald den US-amerikanischen, veganen Burger-Ersatz von Beyond mit in seinen Verkaufsregalen anbieten, wie die Discounter-Kette vergangene Woche verkündete. Das bereits vorhandene Sortiment an Ersatzprodukten für Veganer und Vegetarier in den Lidl-Märkten wird somit erweitert: "Wir beobachten Foodtrends und Innovationen sehr genau und freuen uns, dass wir unseren Kunden als erster Lebensmittelhändler in Deutschland den beliebten Beyond Meat Burger anbieten können", sagte Jan Bock, der Geschäftsleiter für Einkauf bei Lidl Deutschland ist.

Damit folgt Lidl dem zunehmenden Trend zur fleischlosen Ernährung, der besonders in den USA immer mehr Anhänger findet, aber auch in Deutschland weit verbreitet ist: Laut Vegetarierbund verfolgen hierzulande bereits 1,3 Millionen Menschen auf eine rein pflanzliche Ernährungsweise.

Fleischlose Burger Pattys von Beyond Meat

Das besondere an den Pattys des US-Produzenten: Durch Zutaten wie Erbsenprotein und rote Beete, soll der fleischlose Burgerersatz geschmacklich und optisch äußerst nah an seinen herkömmlichen Bruder aus Fleisch herankommen. Deshalb biete der Burger-Patty für Fleischliebhaber eine nahezu perfekte Alternative. "Wir sind sehr gespannt, wie die Aktion angenommen wird", so Bock. Die Burger von Beyond Meat sollen ab Ende Mai bereits in den Geschäften zu kaufen sein. Zunächst findet der Verkauf allerdings nur im Rahmen eines Aktionszeitraumes statt, mit begrenzter Produktmenge: Fünf Euro müssen Käufer für ein Doppelpack der veganen Bratlinge hinlegen.

Prominente Unterstützung hat die vegane Fleischersatzmarke bereits gefunden: Sowohl Bill Gates als auch Leonardo Di Caprio sollen bereits investiert sein, verlautet die Süddeutsche Zeitung. Beyond Meat scheint also nicht ohne Grund einen fulminanten Börsenstart aufs Parkett gelegt haben.

