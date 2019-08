"Falsche Beyond Meat-Burger": So attackiert Lidl den Konkurrenten Aldi

Das Interesse der Verbraucher an fleischarmer Ernährung wächst. Die Gründe sind vielfältig: So gibt es ethische, gesundheitliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Ein Unternehmen das diesen Trend frühzeitig erkannt hat ist Beyond Meat . Bei seinen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis wird völlig auf tierische Zutaten verzichtet.

Um das wachsende Interesse der Kunden zu bedienen, springen auch die deutschen Lebensmittel-Riesen auf den veganen Zug auf. Discounter Lidl etwa startete einen Testballon und bot die Burger von Beyond Meat im Rahmen einer Aktion an. Dabei kam die Aktionsware so gut an, dass die Kühlregale innerhalb kurzer Zeit leergekauft waren. Das Problem dabei: das Interesse war so groß, dass Beyond Meat die hohe Nachfrage nicht bedienen konnte - sehr zum Ärger der enttäuschten Kunden.

"Falsche Beyond Meat-Burger"

Daraus zog Lidl Konsequenzen: Schon ab dem 1. August 2019 werden vegane Burger dauerhaft ins Sortiment aufgenommen. Allerdings setzt der Discounter dabei nicht mehr auf die Markenburger des Branchenprimus, sondern wird mit dem "Next Level Burger" ein Eigenmarken-Produkt ins Kühlregal aufnehmen, das nur rund die Hälfte des Originals kosten soll.

Dabei weist das Verpackungsdesign so große Ähnlichkeit mit dem der Beyond Meat-Burger aus, dass man die Produkte auf den ersten Blick durchaus verwechseln könnte. Auch die fleischlosen Pattys ähneln sich äußerlich sehr. Sie haben etwa die gleiche Größe und erhalten beide ihre fleischige Farbe durch Rote-Beete-Saft.

Doch die Fake-Fleisch-Burger ähneln sich nur optisch, denn was die Inhaltsstoffe angeht gibt es deutliche Unterschiede: So hat sich Beyond Meat große Mühe gegeben, ein Produkt zu entwickeln, das echtem Fleisch bei Geschmack und Konsistenz möglichst nahekommt. Die Hauptbestandteile sind Erbsenprotein, Pflanzenöl sowie Proteine von Reis und Mungbohnen. Auf Sojaprodukte wurde jedoch bewusst verzichtet. Dagegen enthält der "Next Level Burger" auch Soja, Weizeneiweiß sowie Gemüse und ist nicht glutenfrei.

Die Verwendung von Sojabohnen kann sich nicht nur auf den Geschmack auswirken, sondern ist zudem auch in der Gesellschaft umstritten. Zum einen ist da der Umweltaspekt, denn Soja wird in großen Mengen in Südamerika angebaut, wo Regenwald abgeholzt wird, um Platz für die großen Mono-Kulturen zu schaffen. Zum anderen ist der Gesundheitsaspekt zu beachten. So gibt es Menschen, die gegen Soja allergisch sind. Außerdem enthalten Sojabohnen den Inhaltsstoff Isoflavone, der dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähnelt. Seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper werden derzeit noch wissenschaftlich erforscht.

Vorsprung vor Aldi

Mit dem Verkauf dürfte Lidl bewusst früh starten. Offenbar will man dem Konkurrenten Aldi Süd zuvorkommen, der schon Wochen zuvor angekündigt hatte, ab dem 5. August einen eigenen Fleischersatz-Burger verkaufen zu wollen.

Der "The Wonder Burger" von Aldi besteht vorrangig aus Sojaproteinen, Kokosöl sowie Maisstärke und erhält seine Farbe durch Rote-Beete-Saft. Preislich soll er deutlich günstiger als der Beyond Meat-Burger sein.

Die Kunden jedenfalls dürften sich freuen, dass das Angebot an Fleischersatz-Produkten in Deutschland rasch anwächst.

Redaktion finanzen.net

