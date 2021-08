Highspeed: Das ist das schnellste Auto der Welt

Problematische Höchstgeschwindigkeit-Messungen

Die neuesten Sportwagenmodelle übertrumpfen sich immer häufiger gegenseitig in ihrem Spitzentempo, wobei in den meisten Fällen gar nicht genau gesagt werden kann, wo die Geschwindigkeitsgrenze der leistungsstarken Fahrzeuge letztendlich wirklich liegt. Grund dafür sind oftmals die schlechten Umstände, denn selbst Geraden auf Rennstrecken sind für genaue Höchstgeschwindigkeitsmessungen oft zu kurz, sodass die Sportwagen kaum ausgefahren werden können, während der öffentliche Verkehr diese hohen Geschwindigkeiten praktisch nicht erlaubt. Doch einige offizielle, nicht offizielle und noch nicht bestätigte Messungen zeigen, welche Sportwagenmodelle aktuell die Nase vorn haben. Das Magazin "Auto Motor Sport" hat sich die Ergebnisse angeschaut und die schnellsten Autos miteinander verglichen.

Der SSC Tuatara mit 455,3 km/h

Zwar noch ohne Guinness-Segen, aber dennoch offiziell sind die Ergebnisse des SSC Tuatara. Für das 1,3 Millionen US-Dollar teure Auto ist es bereits der zweite Anlauf, denn im Herbst 2020 gab es einige Ungereimtheiten bei der Messung. Demnach soll das Fahrzeug ein Spitzentempo von 508,73 km/h (316,11 mph), beziehungsweise sogar 532,93 km/h (331,15 mph) geschafft haben. Zur offiziellen Bestätigung kam es jedoch nicht, sodass es kürzlich einen neuen Anlauf gab. Dieses Mal erreichte der SSC Tuatara 455,3 km/h (282,9 mph), beziehungsweise in der Spitze sogar 460,4 km/h (286,1 mph). Der gemessene Wert bezieht sich auf den Mittelwert der Hin- und Rückstrecke, während die einfache Strecke das Spitzentempo zeigt. Zwar wurde die Geschwindigkeit bislang noch nicht vom Komitee des Guinness-Buches abgesegnet, doch ein Spezialist der Messgeräte-Firma Racelogic sowie ein unabhängiger Experte bestätigten gegenüber dem Magazin, dass das Hypercar dieses Tempo tatsächlich erreicht hat.

Koenigsegg Agera RS mit 457,2 km/h

Während der SSC Tuatara auf die offizielle Anerkennung wartet, steht ein anderer Sportwagen bereits seit drei Jahren an der Spitze der schnellsten Autos der Welt. Am 4. November 2017 erreichte der Koenigsegg Agera RS eine Geschwindigkeit von 457,2 km/h bzw. 277,9 mph mit einer Spitze von satten 457,9 km/h. Seitdem gilt der schwedische Sportwagen offiziell als das schnellste Auto der Welt. Doch nun droht dem Koenigsegg Agera RS die Aberkennung des Titels, wenn die Messung des SSC Tuatara für gültig erklärt wird.

Bugatti Chiron Super Sport mit 483,4 km/h

Inoffiziell ist jedoch ein ganz anderes Auto an der Spitze der schnellsten Autos der Welt. Im August 2019 knackte der Bugatti Chiron Super Sport erstmals die 300-mph-Marke und fuhr In der Spitze 490,5 km/h, beziehungsweise 304,773 mph. Gezählt wird dieser Messwert jedoch nicht, da es sich bei der Messung um eine einfache Strecke handelt. Damit es wirklich zu einem offiziellen Rekord kommt, hätte der Bugatti noch in die entgegengesetzte Richtung fahren müssen. Doch Bugatti verzichtet aus Sicherheitsgründen auf den offiziellen Rekord, denn der Belag der VW-Teststrecke in Ehra-Lessien ist lediglich in eine Richtung optimal für derartige Geschwindigkeiten geeignet.

