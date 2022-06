Diese Kostenfresser im Haushalt sind vermeidbar

1. Den Verbrauch senken

In den meisten Haushalten befinden sich wahre Stromfresser, die dafür sorgen, dass die Haushaltskasse schneller als gewünscht schrumpft. Besonders große Geräte wie ein Kühlschrank oder die Gefriertruhe können bis zu 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs verursachen. Um diese hohen Kosten zu vermeiden, sollten Geräte mit einem hohen Stromverbrauch unbedingt den aktuellen Standards entsprechen. Bereits beim Kauf sollte daher auf die Energieeffizienzklasse der Haushaltsgeräte geachtet werden, so "smarticular".

2. Der Standby-Modus

Auch der durch den Standby-Modus verursachte Stromverbrauch wird immer wieder unterschätzt. So fallen laut dem Bundesumweltamt jährlich mehrere Milliarden Euro in Deutschland an Stromkosten durch die Leerlaufverluste an. Auf den einzelnen Haushalt gesehen, lässt sich dieses Problem jedoch leicht vermeiden, indem man nach dem Gebrauch den Stecker von Geräten wie Waschmaschine, Trockner, Kaffeemaschine, Toaster oder Fernseher zieht. Zusätzlich lohnt es sich auch immer regelmäßig den Stromanbieter zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln. Mittlerweile gibt es einige Vergleichsportale, die bei einem Wechsel behilflich sein können.

3. Das Kaufverhalten ändern

Ein weiterer Tipp zum effektiven Kostensparen ist es, das eigene Kaufverhalten zu überdenken und eventuell zu ändern, denn unüberlegtes und meist unnötiges Kaufen schmälert das Haushaltsbudget. So ist es besonders sinnvoll, einen Einkaufsplan zu erstellen, der nicht nur Zeit sondern auch Kosten sparen kann. Da durch einen Plan jedes gekaufte Lebensmittel für ein Gericht bestimmt ist und nicht bloß nach Lust und Laune im Einkaufswagen gelandet ist, wird auf der einen Seite Geld gespart und auf der anderen auch noch die Verschwendung von Lebensmitteln verhindert. Aber auch generell lohnt sich ein Plan in finanzieller Hinsicht. So sollte man seine Ausgaben vorplanen, beispielsweise in Form eines Haushaltsbuchs. Sich einen persönlichen Einkaufsrahmen für verschiedene Dinge zu setzen, kann dabei helfen, das eigene Kaufverhalten zu verändern und dadurch die monatlichen Kosten zu senken. Wenn man seine Ausgaben insgesamt vorplant und ab und an kontrolliert, kann auf diese Weise Geld gespart werden.

4. Shoppingkonsum reduzieren

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit im Internet zu shoppen - und zwar nicht nur Klamotten und Schuhe, sondern auch vermehrt Haushaltsgeräte. Besonders die Chance die Preise online schnell vergleichen zu können und somit gute Angebote wahrnehmen zu können, ist für viele Menschen besonders attraktiv. Doch auch hierbei lauert oftmals die Gefahr, dass man Dinge kauft, die man eigentlich gar nicht wirklich benötigt. Um sich vor genau diesen Fehlentscheidungen und unnötigen Ausgaben zu schützen, sollte man seinen eigenen Shoppingkonsum reduzieren. Dadurch hat man die Möglichkeit, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man wirklich benötigt und effektiv Geld zu sparen.

5. Sparplan erstellen

Wer sparen möchte und Probleme dabei hat seine Ausgaben zu senken, braucht eventuell ein Ziel als Anreiz. Es empfiehlt sich, mithilfe eines Sparplans monatlich einen festgelegten Betrag auf zum Beispiel ein Tagesgeldkonto zu überweisen. Wenn man sich dann noch zusätzlich einen Betrag überlegt und einen Zeitraum, in dem dieser erreicht werden soll, kann dieses Ziel beim Sparen helfen. Dieses Geld kann dann als Rücklage dienen und ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit gewährleisten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rangizzz / Shutterstock.com, kaczor58 / Shutterstock.com