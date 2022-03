Amazon-Aktie: Amazon Prime Video geht Deals mit nigerianischen Filmstudios ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.940,00 EUR

Streaming-Vereinbarungen mit nigerianischen Filmstudios

Vor wenigen Monaten vereinbarte der US-Gigant Amazon im Zuge des hauseigenen Streaming-Dienstes Amazon Prime Video ein Streaming-Abkommen mit zwei nigerianischen Filmstudios, die das Geschäft in Afrikas produktivstem Filmzentrum "Nollywood" grundlegend verändern könnten. Chinaza Onuzo, Mitbegründerin von Inkblot Productions, erklärte gegenüber CNN Business, dass das Filmstudio einen Lizenzvertrag mit dreijähriger Laufzeit unterschrieben habe. Mit dem Vertrag habe das Filmstudio eingewilligt, kommende Filme nach dem Kinostart auf die Plattform von Amazon zu übertragen. "Das ermöglicht uns eine langfristige Planung. […] Es hat uns die Möglichkeit gegeben, die Genres, die wir erforschen, zu erweitern (und) mit einer breiteren Mischung von Filmemachern und Talenten zu arbeiten", erklärt Onuzo.

Amazon greift nicht in kreative Prozesse ein

Auch die Filme der Anthill Studios werden in Zukunft im Zuge einer mehrjährigen Vereinbarung nach dem Kinofenster auch auf Prime Video veröffentlicht. "Wir haben uns auf den Deal gestürzt. […] Wir haben unsere Budgets praktisch verdoppelt ... wir sind viel ehrgeiziger geworden, was die Art der Geschichten angeht, die wir erzählen wollen.", erklärt Gründer und Creative Director Niyi Akinmolayan gegenüber CNN. Bisher habe sich Amazon aus den kreativen Prozessen rausgehalten, so Akinmolayan weiter. "Sie sagen einem nicht, welche Art von Filmen man machen soll. Sie haben keinerlei Einfluss auf die Kreativität - das ist für jeden Filmemacher sehr reizvoll." Und das soll wohl auch so bleiben, wie Ayanna Lonian, die Direktorin für die Beschaffung von Inhalten und Leiterin der weltweiten Major-Studio-Lizenzierungsstrategie bei Amazon Prime Video gegenüber CNN erklärt. "Wir glauben, dass, wenn sich Nollywood-Filmemacher darauf konzentrieren, fesselnde, authentische, hyper-lokale und allgemein zugängliche Geschichten zu erzählen - die in der reichen Geschichte, den gelebten Erfahrungen und der Kultur Nigerias verankert sind - diese Geschichten reisen und das Publikum auf der ganzen Welt ansprechen werden", so Lonian. Ziel des Unternehmens sei es, das Angebot des Streamingdienstes für das globale Publikum weiter zu diversifizieren.

Günstige Prognosen für nigerianischen Unterhaltungs- und Medienmarkt

Mit mehr als 2.500 jährlich produzierten Filmen ist Nollywood der zweitgrößte Filmproduzent der Welt und beschäftigt direkt oder indirekt etwa eine Million Menschen, was die Filmindustrie zusätzlich zum zweitgrößten Arbeitgeber Nigerias macht, erklärt CNN. Außerdem prognostiziert PricewaterhouseCoopers für die nigerianische Unterhaltungsbranche eine jährliche Wachstumsrate von mehr als zehn Prozent für die Jahre zwischen 2021 und 2025. Amazons Deals mit den nigerianischen Filmstudios waren die ersten ihrer Art. Zuvor gab es keine Vereinbarungen, die zwischen dem Streaming-Riesen und einem afrikanischen Filmstudio geschlossen wurden.

