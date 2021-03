Apple iPhone 13: Wird das neue Smartphone wieder Touch ID haben?

Apple schafft Fingerabdrucksensor ab

Ein modernes Mobiltelefon kann auf verschiedenste Weisen entsperrt werden. Doch während die meisten Android-Smartphones von Samsung, Huawei oder Xiaomi auch einen Fingerabdruck-Scan als Alternative bieten, entschied Apple 2017, die Home-Taste mit Fingerabdrucksensor nicht mehr in die meisten zukünftigen Modelle einzubauen. Die neueren iPhone-Modelle können daher nur noch durch Gesichtserkennung oder durch Eingabe des Zahlencodes entsperrt werden - und nicht mehr durch das einfache Auflegen des Fingers.

Masken erschweren Gesichtserkennung

Doch vor allem in letzter Zeit müssten Apple-User und -Entwickler gemerkt haben, wie praktisch ein integrierter Fingerabdrucksensor sein kann. Denn während der Corona-Krise erschweren Masken die Gesichtserkennung durch die Smartphones - viele iPhone-Besitzer sind zunehmend genervt davon, dass sie das Handy mit Maske nicht mehr so schnell und einfach entsperren können. Da die biometrische Authentifizierung in Zeiten der Maskenpflicht nicht funktioniert, bleibt den Usern nichts anderes übrig, als den PIN-Code händisch einzugeben. Einen Fingerabdruck-Sensor hätten sich in diesen Zeiten viele zurückgewünscht.

Apple plant offenbar Rückkehr der Touch ID

Das haben auch die Entwickler von Apple mitbekommen: Medienberichten zufolge soll Apple aktuell überlegen, den Fingerabdrucksensor wieder in die zukünftigen Handys zu integrieren. Wie Bloomberg berichtet, testet Apple dafür bereits eine Version von Touch ID, bei der sich der Fingerabdrucksensor jedoch anders als in früheren Mobiltelefonen nicht mehr im Home-Button, sondern unter dem Display befinden soll.

Twitter-Account enthüllt Hinweise auf Touch ID bei Apple

Auch ein bekannter Apple-Leaker, der über seinen Twitter-Account "L0vetodream" im Netz kommuniziert, hat nun weitere Hinweise auf die Rückkehr der Touch ID veröffentlicht. Schon in der Vergangenheit hatte der Account in kryptischen Ankündigungen viele pikante Informationen über zukünftig geplante Hardware- und Softwareupdates von Apple verraten, wie Macwelt berichtet.

In einem kürzlichen Tweet schreibt der Leaker Folgendes: "MESA uts for iPhone".

Was viele vielleicht nicht auf den ersten Blick verstehen, scheint für die meisten Experten sehr eindeutig zu sein. So sei "MESA" laut Macwelt ein interner Codename für die Funktion der Touch ID, "uts" soll laut den IT-Experten in diesem Zusammenhang für "under the screen" stehen. Im Klartext: In seinem Post kündigt L0vetodream einen Fingerabdrucksensor für die zukünftigen iPhones an, der sich "under the screen", also unter dem Display, befinden soll.

Wann es soweit ist und ob Touch ID bereits im neuen iPhone 13 enthalten sein wird, verrät der Leak-Account allerdings nicht.

Experten sind sich einig: Touch ID wird zurückkommen

Und auch weitere Experten sind der Überzeugung, dass Apple die Funktion der Touch ID für seine iPhones zurückholen wird: Wie 9to5Mac berichtet, ging der Analyst Ming-Chi Kuo bereits im Jahr 2019 davon aus, dass Apple ab 2021 Touch ID wieder für seine iPhones verwenden wird, die Gesichtserkennung und die PIN-Eingabe aber auch weiterhin als Entsperr-Option verfügbar bleiben sollen.

