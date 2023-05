InterNations-Studie 2022: Das sind die beliebtesten Länder für Arbeitnehmer

Wer im Ausland leben und arbeiten möchte, sollte sich vorher intensiv mit den Lebensumständen in den möglichen Zielländern befassen. Als Orientierungshilfe hat das mittlerweile zu New Work gehörende InterNations die Studie "Expat Insider 2022" veröffentlicht. Darin wird aufgeschlüsselt, in welchen Ländern sich die sogenannten Expats am wohlsten fühlen - und wo sie in ihrer Rolle als Arbeitnehmer am zufriedensten sind.

Dänemark bei Arbeitnehmern am beliebtesten

Dafür hat InterNations knapp 12.000 Expats mit 177 Nationalitäten in 181 Ländern zu ihren Erfahrungen befragt. Die Länder, in denen aktuell mindestens 50 Umfrageteilnehmer leben, wurden in ein Ranking der beliebtesten Länder für Expats aufgenommen - auf Platz eins steht Mexiko, gefolgt von Indonesien und Taiwan auf Platz zwei und drei. Ebenso beliebt sind Portugal, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Vietnam, Thailand und Australien. Den zehnten Platz im Ranking der beliebtesten Länder für Expats belegt Singapur. In der Studie wurde nicht nur die allgemeine Zufriedenheit der Expats aufgeschlüsselt, sondern auch ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu den Möglichkeiten auf dem lokalen Arbeitsmarkt.

Von den ausgewanderten Arbeitnehmern am besten bewertet wurde Dänemark: Die Arbeitszeiten seien gut, die Work-Life-Balance ausgeglichen und es gebe flache Hierarchien. Als Pluspunkt wird hier auch genannt, dass den Arbeitnehmern viel Raum für Kreativität gelassen und Flexibilität ermöglicht wird. Ähnliche Aspekte gefallen den Expats auch in Australien, Irland, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Arbeitsalltag. In diesen Ländern schätzen die Arbeitnehmer - ebenso wie in Estland, den USA, Schweden und Norwegen - außerdem die hohe Arbeitsplatzsicherheit und gute Karrieremöglichkeiten.

Experten: Deutschland muss für internationale Arbeitnehmer attraktiver werden

Deutschland schafft es lediglich auf den 12. Platz im Ranking der bei den ausgewanderten Arbeitnehmern beliebtesten Länder. "Bisher war es so: Deutsche Großkonzerne hatten ihr Hauptquartier in Deutschland - wer dort arbeiten wollte, hatte in der Nähe zu wohnen. Das kann man zukünftig anders machen. Wenn man nicht mehr nur um den Kirchturm herum rekrutiert, werden Teams auch diverser. Damit könnten sich Standortnachteile nivellieren - und vielleicht auch ein Stück mehr Gerechtigkeit entstehen", so Rainer Strack, Senior Partner bei der Boston Consulting Group, gegenüber dem Spiegel. StepStone-Chef Sebastian Dettmers ergänzt: "Deutschland muss attraktiv sein für ausländische Fachkräfte, ob sie virtuell oder physisch hier arbeiten. Das Land ist attraktiv, aber große Zukunftsvisionen fehlen. Wir müssen uns fragen: Welches Problem will Deutschland lösen? Wir könnten das Klimaproblem zur nationalen Aufgabe machen, aber auch die Automatisierung von Produktionen könnte ein Exportschlager werden."

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf StepStone Group Inc Registered Shs -A- Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf StepStone Group Inc Registered Shs -A- Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf StepStone Group Inc Registered Shs -A-

Bildquellen: Christian Zachariasen/Getty Images, granata68 / Shutterstock.com