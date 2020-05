Akkulaufzeit: Welches Smartphone hält am längsten durch?

Zur Überprüfung der tatsächlichen Akkuleistung haben verschiedene Internet-Plattformen eigenständig Tests durchgeführt. So hat beispielsweise Computer Bild mittels eines Roboterarms die Handys ununterbrochen bedient und beobachtet, wann einem Gerät die Energie ausgeht. Hierbei mussten die getesteten Modelle ständig Anrufe tätigen, Textnachrichten schreiben, im Internet surfen, Videos aufnehmen und wiedergeben. Die Websites teltarif und Chip haben ähnliche Tests durchgeführt. Sie stellten die Helligkeit des Displays auf 200 cd/m² ein und ließen die Smartphones im Dauerbetrieb verschiedene Aufgaben ausführen. Während teltarif dabei eher einen vergleichbaren Stresstest wie Computer Bild vornahm, wo unter anderem Videos in Dauerschleife abgespielt wurden, versuchte Chip durch die Verwendung einer extra standardisierten Internet-Seite das heutige Nutzerverhalten nachzustellen. Ein weiteres Ranking stammt von dem Fachmagazin inside digital. Nach eigenen Angaben wurden hier die Ergebnisse über einen Benchmark-Test ermittelt, wobei diese auf "Hochrechnungen bei der Simulation eines praxisnahen Tests" basieren.

Alle genannten Untersuchungen kommen aufgrund der verschiedenen Testverfahren zu recht unterschiedlichen Resultaten. Hier wurden Informationen gefiltert um aus den Erkenntnissen die wahren Dauerbrenner unter den Smartphones zu identifizieren.

Die Spitzenreiter der einzelnen Tests

Bei Computer Bild handelt es sich bei dem Testsieger um das Samsung Galaxy M30s. Mit einer Leistung von 6.000 Milliamperestunden schaffte es der Akku des Handys unter den Testbedingungen eine Laufzeit von 13,1 Stunden hinzulegen. Im Gegenzug zu dieser großen Ausdauer müssen Besitzer allerdings auch einige Schwächen in Kauf nehmen. Laut Angaben von Computer Bild soll das erneute vollständige Aufladen des Akkus mit dem mitgelieferten Netzteil über fünf Stunden dauern. Außerdem sei der Prozessor zwar ausreichend, aber trotzdem eher langsam.

Die Portale teltarif und Chip kommen beim Spitzenreiter ihrer jeweiligen Tests auf das gleiche Ergebnis. Das Motorola Moto G7 Power setzt sich bei ihnen als unangefochtener Dauerläufer durch. Im Test von teltarif hielt der Akku ganze 16 Stunden und 47 Minuten. Bei Chip gab das Gerät sogar erst nach 21 Stunden und 24 Minuten den Geist auf. Hinter dieser erstaunlichen Laufzeit steht eine Leistung von 5.000 Milliamperestunden. Das Aufladen soll mit einem 18-Watt-Schnellladegerät knapp drei Stunden dauern. Doch laut den Prüfern kann das Smartphone neben dem starken Akku auch mit einer guten Performance und Displayauflösung glänzen. Lediglich die Kamera sei unzureichend.

Auf dem Podium von inside digital thront das Huawei P40 Pro. Mit einer festgestellten Akkulaufzeit von 15,08 Stunden nimmt es mit einem deutlichen Vorsprung den ersten Platz im Vergleich ein. Damit schlägt der chinesische Hersteller im Test von inside digital vergleichbare Modelle der Konkurrenten Samsung und Apple.

Übereinstimmende Ergebnisse

Auch wenn jeder Test seine ganz eigenen Gewinner kürt, gibt es doch manche Smartphones, die sich in mehreren Untersuchungen bewähren konnten. So belegt zwar in keinem der Rankings ein Apple Gerät den Spitzenplatz, aber dennoch taucht das iPhone 11 Pro (Max) in den Aufstellungen von Computer Bild (Platz 7 von 8), Chip (Platz 4 von 4) und inside digital (Platz 3 von 20) auf. Dabei konnte der Akku des Handys mit Laufzeiten zwischen acht und vierzehn Stunden überzeugen. Die Leistung des Stromspeichers soll 3.969 Milliamperestunden betragen und das Aufladen insgesamt rund 2,5 Stunden dauern. Auch in Sachen Kamera, Performance und Display schlägt sich das Gerät erstklassig. Jedoch liegt es dafür im oberen Preissegment.

Während es die jeweiligen Testsieger, außer bei teltarif und Chip, in sonst kein anderes Ranking geschafft haben, findet sich das Xiaomi Mi 10 Pro sowohl bei Computer Bild (Platz 6 von 8) als auch bei inside digital (Platz 4 von 20) wieder. Die Ergebnisse der Akkulaufzeit beliefen sich hier auf 9,3 bzw. 11,45 Stunden. Doch Xiaomi konnte noch mit einem weiteren Modell in gleich zwei Aufstellungen aufgenommen werden. Das Mi Note 10 hat bei den Prüfern von teltarif mit einer Ausdauer von über 11 Stunden und im Test von inside digital mit 9,22 Stunden überzeugt.

In Sachen Akkulaufzeit lässt sich somit sagen, dass es nicht nur einen Primus unter den Smartphones gibt, sondern mehrere Hersteller punkten können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com