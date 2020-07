Schnell an der Kasse: Das sind die schnellsten Zahlungsmittel bei Aldi, Lidl und Co.

Bargeldzahlung ist nicht mehr am schnellsten

Anfang 2019 bewies eine Studie der Deutschen Bundesbank noch, dass die Bargeldzahlung die schnellste Zahlungsmethode ist: Im Durchschnitt brauchte der Bezahlvorgang mit Bargeld laut dieser Studie 22,3 Sekunden. Entgegen dem Ergebnis dieser früheren Studie zieht eine neue DHBW-Studie eine andere Bilanz. Dank der zunehmenden Digitalisierung werden die Bezahlvorgänge schneller und kontaktloses Zahlen sowie Smartphone-Payments überholen die Bargeldzahlung in puncto Schnelligkeit.

Kontaktloses Zahlen überholt Bargeld

Laut der Studie der DHBW Heilbronn, die zu diesem Zweck 3.000 Bezahlvorgänge im deutschen Lebensmitteleinzelhandel analysierte, benötigt die Kartenzahlung mit Unterschrift die längste Zeit, nämlich 36,36 Sekunden. Damit dauert diese Methode deutlich länger, als der durchschnittliche Bezahlvorgang (19,61 Sekunden). Am zweitlängsten dauert das Bezahlen mit der Karte inklusive der Eingabe der PIN, nämlich rund 24 Sekunden. Kontaktloses Bezahlen mit PIN-Eingabe ist mit circa 21 Sekunden bereits etwas schneller, jedoch immer noch langsamer als die Bargeldzahlung. Wer traditionell mit Bargeld zahlt, muss im Durchschnitt 19,19 Sekunden für das Bezahlen einplanen. Bislang war dies auch die schnellste Methode, inzwischen sind jedoch das kontaktlose Bezahlen ohne PIN mit 14,64 Sekunden und kontaktloses Bezahlen mit dem Handy mit 14,34 Sekunden die schnellsten Zahlvarianten.

Bargeld bleibt weiterhin beliebtes Zahlungsmittel

Nichtsdestotrotz bleibt das Bezahlen mit Bargeld im Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor die meistgenutzte Zahlungsweise. Knapp 66 Prozent der Kunden wählten die Bargeldzahlung während rund 16 Prozent kontaktlos bezahlten. 23 Personen bezahlten davon mit dem Mobiltelefon. Die höchsten Beträge wurden laut der Studienergebnisse mit der Karte und Unterschrift sowie kontaktlos mit PIN bezahlt. Die niedrigsten Beträge wurden kontaktlos ohne PIN bezahlt.

Ältere bevorzugen eher Bargeld während Jüngere vermehrt kontaktlos bezahlen

Bei der Erhebung der Statistik zeigte sich bei der Wahl der Bezahlungsmethode eine Differenzierung zwischen Menschen älterer und jüngerer Generationen. 24,17 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bezahlten demnach kontaktlos, während in dieser Altersgruppe mit rund 57 Prozent im Altersvergleich die wenigsten zum Bargeld griffen. Gerade Mobiles Bezahlen wird von dieser Altersgruppe vermehrt genutzt. Ältere Generationen greifen hingegen vermehrt zu Bargeld oder der Bankkarte. In diesem Kontext fiel zudem auf, dass Kunden beim Bezahlen an der Kasse mit zunehmendem Alter langsamer werden, einzig beim kontaktlosen Bezahlen ohne PIN-Eingabe zeigen sie ähnliche Resultate wie jüngere Generationen.

