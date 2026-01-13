DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.975 +0,2%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,38 -0,1%Gold4.621 +0,8%
Studium auf Kredit: Risiken und Folgen von Studienkrediten

14.01.26 03:10 Uhr
Studienkredite - Wenn Bildung zur Schuldenlast wird | finanzen.net

Für viele angehende Studierende ist ein Studienkredit die letzte Rettung, wenn BAföG, Stipendien oder familiäre Unterstützung wegfallen. Doch was kurzfristig finanzielle Sicherheit verspricht, kann langfristig zu einer erheblichen Belastung werden.

Letzter Ausweg

Laut dem Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) sollte ein Studienkredit nur dann in Anspruch genommen werden, wenn keine andere Finanzierung möglich ist. Der entscheidende Unterschied zu BAföG oder Stipendien ist, dass die gesamte Kreditsumme später zurückgezahlt werden muss und das inklusive Zinsen. Damit kann sich der Kredit schnell zu einer kostspieligen Verpflichtung entwickeln, die sich über viele Jahre zieht. Daher gilt: Stets das Kleingedruckte im Auge behalten.

Risiko bei Studienabbruch

Besonders heikel wird es, wenn das Studium nicht abgeschlossen wird. In manchen Fällen beginnt die Rückzahlung sofort nach dem Abbruch, ohne die sonst übliche Karenzzeit. Wird das Darlehen dann nicht rechtzeitig zurückgezahlt, kann sich das negativ auf die Kreditwürdigkeit auswirken und die Inanspruchnahme künftiger Kredite erschweren. Studierende sollten sich daher sicher sein, dass sie ihr Studium bis zum Ende durchziehen können, bevor sie einen Kreditvertrag unterschreiben.

Funktionsweise und Varianten

Studienkredite stehen grundsätzlich allen Studierenden offen, können aber je nach Anbieter, nach Fachrichtung, Studienphase oder Alter eingeschränkt sein. Die Auszahlung erfolgt in der Regel monatlich, nicht als Gesamtsumme, so ntv.de. Nach Ende der Auszahlungsphase folgt meist eine ein- bis zweijährige Ruhezeit, bevor die Rückzahlung startet. Die genaue Höhe der Raten und die Konditionen hängen stark vom jeweiligen Vertrag ab.

Neben allgemeinen Studienfinanzierungskrediten gibt es auch spezielle Studiengebührendarlehen, die ausschließlich die Kosten für Studiengebühren abdecken. Diese sind vor allem für Studierende an privaten Hochschulen relevant, wo die Gebühren deutlich höher liegen. Wer kurz vor dem Abschluss steht, kann zudem auf spezielle Schlussphasen-Kredite zurückgreifen.

Zeitfaktor nicht unterschätzen

Auch wenn der finanzielle Druck groß ist: Ein Studienkredit wird nicht sofort ausgezahlt. Je nach Anbieter kann es mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis die ersten Zahlungen auf dem Konto eingehen. Wer plant, auf diese Finanzierung zurückzugreifen, sollte dies rechtzeitig beantragen, um keine Engpässe zu riskieren. Karrierebibel.de empfiehlt den Antrag mindestens drei Monate vor Studienstart einzureichen.

Redaktion finanzen.net

