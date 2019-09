Gründer-Event "Bits & Pretzels" mit Ex-Präsident Barack Obama und Jessica Alba

Was vor fünf Jahren als einfache Frühstücks-Veranstaltung mit jungen Unternehmern begann, ist mittlerweile zu Europas größtem Gründer-Event gewachsen. Jedes Jahr treffen sich in München international bekannte Unternehmer und junge Gründer, um sich auszutauschen, zu vernetzen und sich inspirieren zu lassen. Im diesjährigen Event, das vom 29. September bis zum 1. Oktober stattfinden wird, werden ganz besondere Gäste willkommen geheißen.

Veranstaltungseröffnung durch Barack Obama

Menschen zu inspirieren, sie von der eigenen Idee zu überzeugen und die Welt zu verändern - Eigenschaften, die niemand so sehr verkörpert wie der 44. Präsident der USA, Barack Obama. In einem einstündigen Gespräch wird er die Veranstaltungseröffnung machen und über seine achtjährige Erfahrung als US-amerikanischer Präsident erzählen, über die Herausforderung, Menschen von seiner Politik zu überzeugen und sie zu fördern.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Präsident Barack Obama unsere Einladung nach München angenommen hat, um seine Erfahrung und Leidenschaft mit unserer Bits-&-Pretzels-Community zu teilen", heißt es von seiten der Veranstalter Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van’s Gravesande und Felix Haas in einer Pressemitteilung.

Gründer, Unternehmer und Investoren am Oktoberfest-Tisch

Mit München als Veranstaltungsort soll die Bedeutung der deutschen Metropole als Hightech-Standort für Gründer in Europa hervorgehoben und ein Einblick in die deutsche Kultur gegeben werden. Angesichts des parallel stattfindenden Oktoberfestes kamen 95 Prozent der Redner in der Vergangenheit der Bitte der Veranstalter nach und erschienen in Tracht. Auch für Obama wurde bereits für traditionelle Kleidung gesorgt, ob dieser allerdings auch darin erscheinen wird, ist noch offen.

Über die gesamte Veranstaltung können sich junge Unternehmer neben Workshops und Vorträgen mit Geschäftsleuten und Investoren austauschen. Es wird eine Matchmaking Area geben, bei dem Matchmaker vor Ort junge Gründer mit zu ihren Unternehmenszielen passenden Konferenz-Teilnehmern in Kontakt bringen. Interessant werden könnte zudem das Bits & Pretzels StartupPitch, bei dem hunderte Startups gegeneinander antreten und der Sieger am Ende des zweiten Tages auf der Hauptbühne gekürt wird.

Zum Abschluss: Jessica Alba

Ihren Weg vom Filmstar zur Unternehmerin wird schließlich US-Schauspielerin und Markenbotschafterin, Jessica Alba, in einem Abschlussgespräch schildern. Sie ist vor allem durch bekannte Blockbuster wie "Sin City" oder Serien wie "Dark Angel" berühmt geworden, doch seit 2011 betätigt sie sich als Geschäftsfrau und führt ihr selbst gegründetes Unternehmen, "The Honest Company". Mit diesem wirbt sie für mittlerweile 100 "ehrliche" Produkte in den Bereichen Babypflege, Beauty und Vitamine.

Alba ist laut Event-Veranstalter "eine starke Unternehmerin, die mit ihrer Zielstrebigkeit und dem Wunsch nach Veränderung perfekt zu Bits & Pretzels passt". Gemeinsam mit Tina Müller, CEO von Douglas, wird die US-Schauspielerin auf die Bühne gehen und über ihre Erfahrungen sprechen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, Ron Foster Sharif / Shutterstock.com