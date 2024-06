Betrug

Betrüger sind kreativ und entwickeln ständig neue Methoden, um an das Geld ahnungsloser Opfer zu gelangen - auch unter Einsatz Künstlicher Intelligenz. Sollten sich beispielsweise angebliche Lotteriemitarbeiter telefonisch melden, handelt es sich wahrscheinlich um einen Betrugsversuch.

Sächsische Lotterie warnt vor Betrug

Betrüger werden immer dreister. Wie die Sächsische Lotto-GmbH in einer Pressemitteilung mitteilte, würden sich Fälle häufen, in denen sich Betrüger als Mitarbeiter der Lottogesellschaft ausgeben und behaupten, Bankdaten der Kunden überprüfen zu wollen. In der Pressemitteilung wird hervorgehoben, dass die Sächsische Lotto GmbH niemals telefonisch anruft, um Kundendaten abzufragen. Kunden sollten also ihre vertraulichen Informationen niemals über das Telefon preisgeben. Im Zweifel sollte man das Gespräch lieber beenden und den Vorfall melden, anstatt auf irgendwelche Forderungen einzugehen.

Schockanrufe mit Künstlicher Intelligenz

Eine weitere Masche, die immer häufiger angewandt wird, ist die Benutzung von Künstlicher Intelligenz, um die Stimmen von Verwandten nachzuahmen und so eine Notsituation zu simulieren. Die Verbraucherzentrale Bremen hat darauf hingewiesen, dass bereits wenige, im Internet verfügbare Sprachaufnahmen - etwa von sozialen Medien - ausreichen können, um eine Audiodatei zu erzeugen, die der echten Stimme verblüffend ähnlich klingt. Um nicht auf den Trick hereinzufallen und um herauszufinden, ob es sich wirklich um einen Notfall handelt, rät die Verbraucherzentrale dazu, die Person nach bestimmten Orten oder Gegebenheiten zu fragen, die nur die betroffene Person kennen kann. Auf keinen Fall sollte man zudem überstürzte Entscheidungen treffen, sondern Ruhe bewahren. Auch kann es helfen, den Anrufer zurückzurufen, um zu überprüfen, ob es sich wirklich um eine echte Person handelt.

Vorsicht bei ausländischen Nummern

Diese Form des Telefonbetrugs stellt nur eine von vielen Methoden dar, die Betrüger nutzen, um an das Geld nichtsahnender Opfer zu gelangen. Ein weiteres Vorgehen der Betrüger besteht darin, sich als Polizeibeamte auszugeben, um so finanzielle Vorteile zu erlangen. Besonders ältere Menschen würden laut der Hilfsorganisation Weißer Ring ins Visier genommen. Ein von Betrügern angewandter Trick sei es, Anrufe möglichst früh oder spät am Tag zu tätigen, um die Opfer in einem Zustand der Müdigkeit oder Schlaftrunkenheit zu erwischen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese auf die Betrugsmasche hereinfallen. Ein weiterer Kniff bestehe darin, außergewöhnlich freundlich zu sein und schnell ein scheinbares Vertrauensverhältnis zu den Opfern aufzubauen. Daraufhin würden gezielte Fragen gestellt, um zu ermitteln, ob es etwas zu holen gibt.

Laut Angaben der Bundesnetzagentur treten vermehrt Anrufe von ausländischen Telefonnummern auf, zum Beispiel aus Ländern wie dem Iran oder Indien, die oft auch über WhatsApp erfolgen. Die Bundesnetzagentur empfiehlt, Anrufe von diesen Nummern weder anzunehmen noch zurückzurufen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass diese Anrufe kriminellen Absichten folgen.

Redaktion finanzen.net