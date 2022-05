Identitätsdiebstahl auf Vinted: So funktioniert die Zalando-Masche

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,44 EUR

Zalando-Masche sorgt für Verunsicherung

Betrügereien sind im Internet nach wie vor ein Problem - wie der aktuelle Fall der Second-Hand-Plattform Vinted zeigt. Wie Utopia.de berichtet, lockten betrügerische Händler ihre Opfer mit der sogenannten Zalando-Masche. Dabei bieten die Händler unbenutzte Markenprodukte verschiedener Hersteller zu günstigeren Preisen auf Vinted an - und erstellen im Hintergrund gleichzeitig und ohne deren Wissen im Namen der Käufer ein neues Konto bei Zalando. Für die Käufer besteht zunächst kein Anlass, an der Seriosität des Angebots zu zweifeln, da die Verkäufer von sich aus vorschlagen, den Handel über den kostenpflichtigen Käuferschutzservice abzuwickeln. Dabei wird das Geld der Käufer zunächst auf ein Treuhandkonto überwiesen. Ist die bestellte Ware mangelhaft oder kommt gar nicht erst an, haben die Käufer die Möglichkeit, sich zu beschweren und ihr Geld zurückzubekommen.

Geklaute Daten werden auf anderen Shops verwendet

Die Kunden erhalten ihre bestellte Ware zwar in einwandfreiem Zustand, jedoch verpackt in einem Zalando-Karton, mitsamt einer von Zalando ausgestellten Rechnung über den Originalpreis des Artikels. Wie der Spiegel berichtet, funktioniert die Zalando-Masche wie folgt: Die betrügerischen Händler erhalten während der Transaktion auf Vinted die persönlichen Daten der Kunden wie Name, Adresse und E-Mail und melden sich damit bei Zalando oder einem anderen Shop an.

Über das neue Konto bestellen die Betrüger die Neuware, die anschließend bei den ahnungslosen Vinted-Nutzern landet, die auf der Rechnung sitzen bleiben. Reagieren die Betroffenen nicht schnell genug, wird das für die Ware bereits auf Vinted gezahlte Geld von den Betrügern kassiert. Durch das Käuferschutzsystem sind die Käufer nur bis zwei Tage nach Erhalt des Pakets abgesichert. Falls in diesem Zeitraum keine Beschwerde eingereicht wird, gilt die Bestellung als abgeschlossen und das Geld wird weitergeleitet. Laut Utopia.de haben Opfer der Zalando-Masche keine Chance, ihr Geld wiederzuerhalten, wenn sie keinen Käuferschutz aktiviert haben.

Neben Zalando sind auch andere Händler betroffen

Wie Utopia berichtet, sind die Betrüger, aufgrund der vermehrten Berichterstattung über die Zalando-Masche in den vergangenen Wochen, zum Teil auf andere Onlineshops wie beispielsweise Douglas umgestiegen. Laut Utopia ist die Ware immer bei dem Händler oder Shop bestellt worden, von dem auch die Rechnung und der Retourenschein stammen. Über die Sendungsverfolgung lässt sich dies auch überprüfen. Wird als Absender Douglas angegeben, dann handelt es sich um Neuware, die nicht von einem Vinted-Verkäufer stammt. Wer den Verdacht hat, Opfer der Zalando-Masche geworden zu sein, sollte umgehend den betroffenen Onlineshop und Vinted informieren sowie bei der Polizei Anzeige erstatten.

Laut Spiegel löscht Zalando bei Meldung des Missbrauchs personenbezogener Daten das Konto, welches von den Betrügern erstellt wurde. Sobald die betroffenen Nutzer das Paket inklusive Retourenschein kostenfrei zurückgeschickt haben, werde die Rechnung storniert und mögliche Mahnungen ausgesetzt. Vinted kann dagegen nur Hilfe leisten, wenn die Transaktion über das Käuferschutzsystem ablief und sich die Betroffenen rechtzeitig melden.

M. Wieser/Redaktion finanzen.net

