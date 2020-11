HBO plant biografische Serie über Elon Musk und die Gründung von SpaceX

" Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" (zu Deutsch: " Tesla PayPal , SpaceX: Wie Elon Musk die Welt verändert"), geschrieben von Ashlee Vance und Musk selbst, ist Grundlage eines neuen Drehbuchs: Für HBO soll dem Magazin Variety zufolge eine Miniserie entstehen, die in biografisch-fiktionalem Stil die Entstehung von SpaceX behandelt.

Sechs Episoden über den Launch der ersten SpaceX-Raketen

Die Miniserie werde in sechs Episoden die wahre Geschichte nacherzählen, so Variety: Beginnend mit einem Team hochklassiger Ingenieure, die von Musk auf eine einsame Insel im Pazifik geschickt werden, um die erste Rakete zu bauen, bis hin zum Start der ersten Raketen in die Umlaufbahn der Erde.

Unbekannt ist, wie lang die Folgen sein werden, und an welchem Punkt die Serie endet. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob Elon Musk, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach selbst in Filmen und Serien dargestellt hat, dies wieder tun wird. Bislang ist er aber laut Variety nicht involviert.

Ashlee Vance, Len Amato und Free Association

Ashlee Vance hingegen, die an "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" mitgeschrieben hat, werde auch bei der neuen Miniserie mitwirken, so Variety: Als eine der Produzentinnen neben Len Amato und Channing Tatum mit seinem Team (Reid Carolin und Peter Kiernan) von Free Association.

Bekannt ist Free Association bereits durch die Actionkomödie "22 Jump Street" und Filme wie "Logan Lucky" oder Tatums Biografie "Magic Mike".

Erscheinungsdatum nicht bekannt

Doug Jung werde das Drehbuch schreiben, berichtet Variety: Er ist bereits prominenter Autor der Drehbücher von "Star Trek Beyond" und "Mindhunters" - vermutlich wird also die neue Musk-Serie einem ähnlichen Stil entsprechen.

Michael Parets soll das Projekt für Free Association betreuen.



