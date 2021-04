Doku auf Discovery+: "Wolf of Wall Street" Jordan Belfort erklärt das GameStop-Drama

Eine Gruppe von Kleinanlegern hat sich zu Beginn dieses Jahres auf der Social Media Plattform Reddit zusammengeschlossen und den GameStop -Aktienkurs mit vielen Aktienkäufen positiv beeinflusst. Dies führte zu einem Stopp des GameStop-Handels auf den Broker-Plattformen und einem großen Börsendrama. Jordan Belfort , dessen Biografie als Inspiration für den Film "The Wolf of Wall Street" (2013) diente, erklärt das aktuelle Börsendrama nun in einer Dokumentation auf Discovery+. Dies berichten Deadline und der Hollywood Reporter.

Arbeitstitel: "GameStop: The Wall Street Hijack"

Wie die beiden Quellen berichten, soll die Dokumentation in Großbritannien am 8. April und in den USA später im Jahr von dem Streamingdienst veröffentlicht werden und in etwa eine Stunde füllen. Der Hollywood Reporter zitiert Simon Downing von Discovery UK wie folgt: "Unsere Discovery+ Doku-Originale sind auf der ganzen Welt unglaublich beliebt und wir freuen uns, den Fans nächsten Monat diese aktuelle Dokumentation präsentieren zu können. 'GameStop: The Wall Street Hijack' ist ein informativer, unterhaltsamer und atemberaubender Blick auf eine der fesselndsten Finanzgeschichten unserer Zeit".

"GameStop: The Wall Street Hijack" ist den Berichten zufolge der Arbeitstitel der von ITN Productions produzierten Dokumentation und bedeutet auf Deutsch so viel wie: "GameStop: Der Wall Street-Überfall".

Jordan Belfort steht auf der Seite der Kleinanleger und moderiert für Discovery+

Besonders attraktiv wird die Dokumentation wohl aufgrund der Rolle Belforts werden, der die Geschehnisse der Reihe nach erklärt und für Laien verständlich macht. Den Berichten zufolge soll dies in "einer Reihe kleiner Clips" geschehen - und auch Insiderberichte von Personen aus dem Zentrum des Dramas Anfang des Jahres sollen in der Dokumentation veröffentlicht werden.

Belfort, der selbst an der Wall Street sein Geld verdient, wird von den Medien wie folgt zitiert: "Ich habe mittlerweile einige sehr kreative Wege gefunden, um an der Wall Street Geld zu verdienen - aber ich muss sagen: Ich finde es toll, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu organisieren und den Leuten an der Wall Street einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es ist ein echtes David gegen Goliath". Er hoffe, dass die Kleinanleger als Sieger aus dem Drama hervorgehen. Gegenüber Fox News sagte er Anfang Februar, die Taten der Kleinanleger seien brillant und einzigartig. Ebenfalls Anfang Februar veröffentlichte Belfort ein Video auf YouTube, in dem er Leonardo DiCaprio in seiner Rolle als er selbst aus dem Film "The Wolf of Wall Street" nachmachte und einige motivierende Worte an die Kleinanleger hinzufügte.

Netflix & Co.: Spielfilme um GameStop-Drama geplant

Discovery ist nicht alleine mit seinen Verfilmungs-Ambitionen für das Börsendrama um GameStop: Berichten zufolge planen bereits auch Hollywood und der Streamingdienst Netflix eigene Produktionen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Loccisano/Getty Images, JIM WATSON/AFP via Getty Images