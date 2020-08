Kostenloser Versand und mehr: Diese Vorteile genießen Amazon Prime Kunden

Seit nunmehr 13 Jahren, also seit 2007, gibt es Amazon Prime in Deutschland: Einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2019 zufolge nutzen ganze 63 Prozent der Deutschen Amazon Prime. Eine andere Statista-Umfrage aus 2018 zeigt, dass die meisten Prime-User ihre Mitgliedschaft allem voran aufgrund der kostenlosen und unlimitierten Lieferung haben, für die ein Lieferdatum ausgewählt werden kann oder die noch am Bestelltag bei den Kunden zuhause ankommen.

Allerdings zahlen sie nicht nur für die besonderen Lieferbedingungen 69 Euro jährlich oder als Student und Azubi einen etwas niedrigeren Preis: Wir haben für Sie die wichtigsten Prime-Vorteile zusammengestellt.

Amazon Prime Music und Video

Bekannt ist neben den Premium-Versandbedingungen Amazons Netflix-Konkurrenz Amazon Prime Video: zahlreiche Filme und Serien können kostenlos und unbegrenzt gestreamt oder digital erworben werden, ähnliches gilt für die Prime Musik-App, auf der sich im Angebot befindliche Musik auch kostenlos heruntergeladen und damit offline gehört werden kann.

Übrigens: Es gibt auch Prime Reading - ähnlich wie Prime Music und Prime Video mit E-Books: Einmal monatlich können Prime-Kunden in der Kindle-Leihbücherei kostenlos und ohne Rückgabefrist ein E-Book ‘ausleihen’. Daneben runden Zugriffe auf Zeitschriften und Magazine das Leseangebot ab.

Amazon Photos

Die Prime-Anwendung Amazon Photos macht Plattformen wie Google Photos Konkurrenz: Sicher und unbegrenzt können Photos und Videos auf Amazon Drive gespeichert werden. Dabei werden die Bilder (falls erwünscht) automatisch durch das Programm gruppiert und den Nutzern das Sortieren abgenommen.

Besonders ist, dass der Prime-Abonnent bis zu fünf Familienmitglieder oder Freunde und Bekannte zu Prime Photos ‘einladen’ kann, sodass gemeinsame Erinnerungen auch gemeinsam verwaltet werden können.

Gast-Option

Die Amazon Prime Gast-Option bietet dem Prime-Abonnenten die Möglichkeit, eine weitere Person aus dem Haushalt festzulegen, die die Versandvorteile mitgenießen darf. Wer diese Person aus dem Haushalt ist, kann jederzeit neu entschieden werden - solange der- oder diejenige älter als 18 Jahre ist.

Kunden, die sich bereits vor dem 8. November 2017 bei Prime angemeldet haben, können sogar bis zu vier solcher Gäste bestimmen.

Amazon Family

Prime-Abonnenten haben die Möglichkeit, verschiedene Amazon Family-Sonderoptionen zu wählen, die Familien den Alltag erleichtern können: Nach Angabe des Alters des Kindes erhält der Kunde bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung sowie personalisierte Babyproduktempfehlungen und Coupons.

Nutzern des Family Spar-Abo stehen Rabatte von bis zu 15 Prozent auf Wiederholungslieferungen und im dritten Family-Angebot, dem sogenannten Pantry-Abo ist unter anderem eine preiswertere Lieferung von (Familien-)Alltagsgegenständen enthalten.

Es gibt auch Amazon Kids, eine hinsichtlich Inhalt und Bedienung kinderfreundlich zugeschnittene Amazon-Seite, die durch Eltern kontrolliert und überwacht werden kann.

Amazon Business

Neben den Sonderangeboten für Familien gibt es Amazon Business mit besonderen Angeboten für Geschäftsleute und Unternehmen - so beispielsweise die kostenlose Lieferung von Bestellungen ab einem Bestellwert von mindestens 19 Euro, den für die Steuer praktischen Kauf auf Rechnung und besondere Artikel für den Unternehmensbedarf.

Twitch Prime

Auch für Gamer gibt es eigene Amazon-Optionen: Twitch Prime ist eine Community-Plattform, auf der sich Gamer untereinander austauschen und im Live Stream beim Spielen zuschauen können.

Außerdem gibt es eigene Rabattaktionen und Sonderfunktionen, die etwa das Freischalten bestimmter Spielcharaktere erlauben.

Blitzangebote und Booking.com

Jeder Prime-User hat kann bei Neuerscheinen eines Blitz- oder Sonderangebotes ganze 30 Minuten vor allen anderen Amazon-Kunden auf besagtes Angebot zugreifen und hat somit deutlich bessere Schnäppchen-Chancen.

Und auch in einer Kooperation mit dem Portal Booking.com bietet Amazon seinen Prime-Kunden große Vorteile: Während Nicht-Prime-Abonnenten auf Reisen ihre Unterkünfte über Booking.com buchen und den normalen Preis zahlen müssen, profitieren Prime-Kunden dauerhaft von Rabatten.

Prime Wardrobe und Amazon Coins

Wer kein Amazon Prime-Abonnent ist, muss immer beim Bestellen zahlen, erst dann wird die Ware verschickt. Prime-User hingegen haben den Vorteil, beim Kauf von Klamotten erst später - also nach einer siebentägigen Anprobezeit - zahlen zu müssen. Dies erspart ihnen eine Menge Aufwand, wenn das Kleidungsstück doch nicht passt.

Amazon Coins ist für die wirklichen Schnäppchenjäger unter den Prime-Usern: Beim Kauf von durch Amazon festgelegten Artikeln erhalten Prime-User die sogenannten Amazon Coins, die einem Rabattpunkten auf weitere Käufe entsprechen. Je mehr Coins, desto höher die Rabatte. Amazon Coins können auch explizit gekauft werden - hier muss aber gerechnet werden, ob es sich lohnt. 100 Amazon Coins entsprechen einem Euro Rabatt.

Es gibt noch weitere Prime-Vorteile, die es zu entdecken gilt: Prime-Abonnenten sollten sich daher unbedingt damit beschäftigen, wie sie am besten von ihrer pro Jahr 69 Euro teuren Prime-Mitgliedschaft profitieren können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com