Neue Funktion: So kann in Zukunft die WhatsApp-Chat-History auf das neue Smartphone übertragen werden

Durch Funktionen, wie zum Beispiel die Gerät-zu-Gerät-Migration, ist es Apple-Kunden in wenigen Schritten möglich, die Daten ihres alten Smartphones auf ihr neues zu übertragen. Nicht ganz so einfach, aber dennoch zum Teil möglich, ist dies auch bei Android-Geräten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Einrichten eines Google-Kontos oder extra dafür konzipierte Apps von Herstellern wie Samsung und Sony. Bisher war es jedoch nicht möglich, Daten von Android-Geräten auf zum Beispiel iOS-betriebene Geräte zu übertragen. In einem Punkt soll sich dies nun ändern.

Bei der Vorstellung der neuen Klapp-Smartphones von Samsung wurde eine neue Funktion des von Facebook betriebenen Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp vorgestellt. Mit der neuen Funktion soll es WhatsApp-Nutzern zukünftig möglich sein, bei einem Smartphone-Wechsel einfach ihre Chat-History mitzunehmen. WhatsApp arbeitet derzeit daran, wie WhatsApp-Chef Will Cathcart twitterte, dies nicht nur Modell- sondern auch Plattformübergreifend möglich zu machen. Damit soll es also auch solchen Nutzern möglich sein, die WhatsApp-History mitzunehmen, die von einem Android-Gerät zu einem Gerät von Apple - oder umgekehrt - wechseln.

Want to securely take your WhatsApp history from one platform to another? We’re working to make this possible starting with @SamsungMobile devices, and it’s coming to @Android and iOS phones soon.