Apple gibt die besten iOS-Apps des Jahres bekannt

Kundgabe der erfolgreichsten iOS -Apps des Jahres

Schon seit einigen Jahren kürt Apple zum Jahresende die besten Apps des Jahres der jeweiligen Plattformen. So veröffentlichte der Konzern auch für das Jahr 2019 ein Ranking, in welchem die erfolgreichsten und besten iPhone- und iPad-Apps des Jahres gelistet wurden. Kategorisch wurde in iPhone- und iPad-Apps unterschieden, welche zusätzlich in meistgekaufte sowie meistgeladene Apps unterteilt wurden.

Anders als in vergangenen Jahren geschah die Kundgabe der App-Store-Jahrescharts dieses Jahr im Zuge einer öffentlichen Präsentation auf der WWDC in New York. Hierdurch sollte den App-Entwicklern mehr öffentliche Anerkennung als noch in Vergangenheit geschenkt werden.

Apple erstellte Ranglisten für die auf iPhone und iPad meistgeladenen und meistgekauften Apps, außerdem ernannte das Unternehmen die beste App des Jahres, welche unabhängig von Downloads konzernintern bestimmt wurde.

Die Top 5 der iPhone-Apps

Im App-Store des iPhones konnten sich sowohl bei den Käufen als auch bei den kostenfreien Downloads erneut die Gewinner der Vorjahre etablieren. So führt Blitzer.de Pro auch 2019 das Ranking der meistverkauften Apps im App-Store für das iPhone an, während WhatsApp die meistgeladene kostenfreie App repräsentiert.

Auf Blitzer.de Pro folgt die Messanger-App Threema, während Platz drei von Weather Pro belegt wird. Abgerundet wird die Top 5 der meistgekauften iOS-Apps 2019 durch WatchChat und die Baby-App "Oje, ich wachse!".

Die Top-5 der meistgeladenen Apps wird durch das zweitplatzierte Instagram, YouTube, Google Maps und H&M komplettiert.

Bei der Wahl zur besten iPhone-App des Jahres konnte Spectre Kamera die App-Store-Redaktion überzeugen. Nutzer der Foto-App Spectre wird es ermöglicht, langzeitbelichtete Fotografien mit wenigen Handgriffen zu erstellen.

Die Top 5 der iPad-Apps

Auch für den App-Store des iPads wurden durch Apple individuelle Ranglisten bezüglich der meistgekauften beziehungsweise meistgeladenen Apps erstellt. Die von Nutzern am häufigsten erworbene iPad-App des Jahres war das Notizprogramm GoodNotes 5, während Amazon Prime Video die meisten Downloads verzeichnete.

Auch auf Platz zwei der meistgekauften Apps landet mit Notability eine Notizsoftware. Den dritten Platz belegt Procreate, gefolgt von Duet Display und Weather Pro.

Bei den meistgeladenen Apps runden die Videoportale Netflix und YouTube die Top 3 des Rankings ab. Platz vier wird von Microsoft Word belegt, während Amazon auf dem fünften Platz der Download-Charts landet.

Als beste iPad-App des Jahres wird Flow vom Entwickler Moleskine durch Apple ausgezeichnet. Auch Flow ist eine Notizbuch-App, welche zum Skizzieren und Zeichnen entwickelt wurde.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com