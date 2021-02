Auktionshaus Christie´s versteigert digitales Kunstwerk mit Kryptowährung

Denkt man an die Blockchain-Technologie, kommen den meisten Menschen vermutlich die Kryptowährungen Bitcoin oder Ethereum ins Gedächtnis. Doch, dass die Blockchain-Technologie noch mehr leisten kann, als eine Plattform für Zahlungsmittel zu sein, beweist eine Premiere im Auktionshaus Christie´s: Dort soll das erste rein digitale Kunstwerk versteigert werden. Die Dauer der Auktion ist laut Christie´s vom 25. Februar bis zum 11. März 2021.

Auktionshaus Christie´s: Erstes digitales Kunstwerk wird versteigert

Laut den Informationen von Christie´s handelt es sich bei dem Werk um ein 21.069 x 21.069 Pixel großes Kunstwerk mit dem Titel "Everydays: The First 5000 Days". Das Anfangsgebot soll bei rund 100 US-Dollar liegen, bezahlt werden kann allerdings nur mit der zum Ethereum-Netzwerk gehörigen Kryptowährung Ether.

Dass der Höchstbietende auch der einzige Besitzer des Kunstwerkes ist, soll ein sogenannter "Non-Fungible Token" (NFT) gewährleisten. Im Gegensatz zu fungiblen Token, also beispielsweise einer Kryptowährung wie dem Bitcoin, sind NFTs nicht austauschbar. Ein Bitcoin unterscheidet sich also nicht von anderen Bitcoins - ein NFT unterscheidet sich hingegen sehr wohl von anderen NFTs. "Non-fungible, also nicht austauschbare Token repräsentieren ein ganz konkretes Asset und sind damit einzigartig", schreibt die Internetseite t3n.de zu dem Thema. NFTs sind dabei besonders für digitale Kunst-Assets geeignet, von denen es also nur einige wenige oder sogar nur ein einzelnes Objekt auf der Welt gibt - wie im aktuellen Fall bei Christie´s.

Digitales Kunstwerk aus 5000 Motiven

Wie der Titel des Kunstwerkes schon erahnen lässt, handelt es sich bei dem digitalen Bild um insgesamt 5000 Motive, die alle von dem Digitalkünstler Mike Winkelmann stammen, auch bekannt unter dem Namen Beeple.

Laut der Beschreibung von Christie's hat Winkelmann seit dem 1. Mai 2007 jeden Tag ein neues digitales Kunstwerk erstellt und ist am 07. Januar 2021 bei seinem letzten der insgesamt 5000 Bilder angelangt.

Weiter heißt es bei Christie´s: "Das Heranzoomen einzelner Stücke ist in loser chronologischer Reihenfolge organisiert und zeigt abstrakte, fantastische, groteske und absurde Bilder sowie aktuelle Ereignisse und zutiefst persönliche Momente." Während die ersten Bilder noch abstrakte Themen, Farben und Formen aufwiesen, wurden die Bilder mit der Zeit immer aktueller und reagierten teilweise auch auf aktuelle Ereignisse. Beeple selbst sagt dazu: "Ich sehe es jetzt fast so an, als wäre ich ein politischer Karikaturist."

