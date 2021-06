Chanel, BOSS & Co: Diese Parfum-Dupes gibt es bei Lidl, Aldi & Co.

Was sind Duftzwillinge oder Parfum-Dupes?

Parfums von Marken wie Chanel, Dior oder BOSS sind oftmals sehr teuer, besonders wenn diese täglich im Gebrauch sind und deshalb häufig nachgekauft werden müssen. Was viele jedoch nicht wissen: Es gibt sogenannte "Duftzwillinge" oder "Parfum-Dupes", die dem Original nicht nur zum Verwechseln ähnlich sind, sondern auch für einen kleinen Preis im Supermarkt oder der Drogerie erworben werden können. Diese Dupes haben meist ähnliche Duftnoten wie ihre bekannten Gegenstücke und duften dadurch fast identisch. Lediglich in Sachen Duftdauer unterscheiden sich die Produkte in der Regel, denn während die Originale über mehrere Stunden hinweg nicht verfliegen, kann es bei günstigeren Düften schon einmal sein, dass man am Abend nichts mehr vom aufgetragenen Parfum riecht. Der größte Unterschied zwischen Duftzwilling und Markenprodukt liegt aber vor allem im Design des Flakons und natürlich im Preis. Während Markenprodukte ihre Parfums in kunstvoll designten Fläschchen präsentieren, ist die Aufmachung von Parfum-Dupes oft eher schlicht. Dies spiegelt sich jedoch auch im Preis wider, denn dieser fällt dafür deutlich niedriger aus. Meist kostet ein Duftzwilling lediglich ein Bruchteil des Markenpendants.

Der Grund für den niedrigen Preis

Duftzwillinge sind deutlich günstiger als ihre bekannten Markenpendants, obwohl der Duft oftmals nahezu identisch ist. Ein Grund dafür ist, dass bei den Vermarktungs- und Werbekosten gespart wird. So kommt es häufig vor, dass die Produkte sich hinter schlichten Flakons verbergen und oftmals die Ähnlichkeit zu einem Markenprodukt nicht bekannt ist. Es wird auf groß angelegte Werbekampagnen verzichtet, um Kosten zu sparen und die Produkte günstiger anbieten zu können. Aber auch bei der Produktion wird gespart, denn bei den Dupes werden in der Regel günstigere Inhaltsstoffe als bei den Originalen verarbeitet. Während die teureren Marken-Parfums zum Großteil aus natürlichen Parfumölen zusammengesetzt werden, wird für die Duftzwillinge vermehrt auf synthetische Duftstoffe zurückgegriffen. Dennoch leidet die Hautverträglichkeit nicht darunter, denn wie die Markenparfums, durchlaufen auch die günstigeren Produkte die gleichen dermatologischen Tests.

Diese Parfum-Dupes gibt es

Mittlerweile sind etliche Parfum-Dupes im Supermarkt oder der Drogerie erhältlich. Beispielsweise:

Jil Sander Sun, ca. 37 Euro - Lidl: Suddenly Summer, ca. vier Euro

Chanel Coco Mademoiselle, ca. 60 Euro - Lidl: Madame Glamour, ca. vier Euro

Chanel No. 5, ca. 70 Euro - Lidl: Suddenly Woman, ca. vier Euro

Kenzo Flower, ca. 60 Euro - Aldi: Flowery Red, ca. fünf Euro

HUGO BOSS BOSS Orange, ca. 50 Euro - Lidl: Suddenly Diamonds, ca. vier Euro

Parfum-Dupes von Amazon

Doch es bieten längst nicht nur Supermärkte oder Drogerien Duftzwillinge an, auch online sind einige davon erhältlich. Hier ist eine Auswahl, die auf Amazon erhältlich ist:

Mugler Alien, ca. 60 Euro - Amazon: NG Predeator, ca. zwölf Euro

Givenchy L’Interdit, ca. 50 Euro - Amazon: Spirit Cashmere Musk, ca. drei Euro

Dior Hypnotic Poison, ca. 80 Euro - Amazon: L’arisé 040, ca. 20 Euro

Paco Rabanne Lady Million, ca. 60 Euro - Amazon: La Rive Cash, ca. neun Euro

