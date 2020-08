Gleiches Produkt, unterschiedliche Preise: Bei Amazon & Co. von Dynamic Pricing profitieren

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.662,00 EUR

Produkte kosten nicht für jeden Kunden das Gleiche

Der Preis für ein Handy kann sich bei Amazon täglich, wenn nicht gleich stündlich ändern. Mal kostet das gewünschte iPhone mehr und mal deutlich weniger - dies steht im direkten Zusammenhang mit Amazons Preisstrategie. Der E-Commerce-Händler verwendet eine Preisgestaltung, welche sich individuell an dem Benutzerverhalten orientiert. Beim "Dynamic Pricing" werden die Kaufpreise anhand des Klickverhaltens des Kunden sowie anhand weiterer Parameter wie der Tageszeit erstellt. Mithilfe von Cookies und anderen Tracking-Tools, ist Amazon in der Lage, den digitalen Fußabdruck eines Nutzers nachzuverfolgen und sein Kaufverhalten zu erschließen. So kann es passieren, dass ein Arbeitskollege am selben Tag dasselbe Produkt für fünf Euro weniger ersteht, als man selbst, da er es zu einer anderen Uhrzeit und mit einem anderen digitalen Hintergrund gekauft hat.

Amazon gestand selbst, dass es diese Preisstrategie nutze, dies jedoch für seine Nutzer transparent sei. Deshalb sei es gang und gäbe, dass abends und am Wochenende die Preise steigen, da Interessenten während dieser Zeitperioden vermehrt einkaufen. Amazon Deutschland-Chef Ralf Kleber bestätigte 2015 gegenüber der Rheinischen Post: "Wenn wir das Gefühl haben, es entwickelt sich für den Kunden ein neuer Marktpreis, und das kann bei manchen Produkten mehrmals am Tag sein, reagieren wir darauf."

Müssen Apple-User bei Amazon mehr bezahlen?

Zudem wurde Amazon nach einer Marktcheck-Studie damit konfrontiert, dass es die Zahlungen so gestalte, dass Apple-User mehr bezahlen müssen als andere, da sie mit mehr Kaufkraft assoziiert werden. Wie Business Insider berichtet, wies Amazon diese Vorwürfe jedoch von sich. Kleber äußerte sich diesbezüglich gegenüber der Süddeutschen Zeitung wie folgt: "Es gibt keine unterschiedlichen Preise für ein und dasselbe Produkt auf unterschiedlichen Endgeräten."

Trotz Dynamic Pricing bei Amazon & Co. Geld sparen

Aufgrund der ständig schwankenden Preise sollten sich Kaufwillige einige Zeit zum Preisvergleich nehmen und auch auf anderen Plattformen die Kaufpreise checken. Dies verhindert, dass man an einem Tag zu einem vermeintlich günstigen Kaufpreis einkauft, obwohl das Produkt am nächsten Tag deutlich preiswerter erworben werden kann. Der User kann auch die Preise zwischen der App und dem Browser checken, oftmals ist die Browser-Version günstiger. Außerdem kann es sich lohnen, im Inkognito-Modus des Browsers nach dem gewünschten Objekt zu suchen, da Amazon und Co. sich so nicht an der Browserhistorie orientieren können. Eine ähnliche Wirkung kann das Löschen von Cookies haben. Wem dies zu aufwendig ist, der kann auch von einem anderen Gerät aus nach dem Produkt suchen.

Redaktion finanzen.net

