E-Auto-Zulassungen: Tesla nicht auf Platz eins

Elektroautos können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Kein Wunder, dass sich der Elektroantrieb einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Auch beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bemerkt man diesen Trend. So sei der Bestand an Elektroautos von 2020 auf 2021 um 126 Prozent gestiegen. Um herauszufinden, welche E-Auto-Modelle am beliebtesten sind, untersuchte das KBA zudem die jeweiligen Neuzulassungen. Die Nachrichtenseite "Business Insider" hat diese Informationen zusammengefasst und die Top fünf E-Autos im ersten Halbjahr analysiert.

Hyundai mit einem elektrisch angetriebenen SUV

Auf den fünften Platz schafft es der Renault Zoe mit 9.322 Zulassungen in der ersten Jahreshälfte 2021. Geschäftskunden können das E-Auto schon ab 37,81 Euro netto im Monat leasen. Dieser günstige Preis, die Leistung von 72 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h sowie eine Reichweite bis zu 300 Kilometern machen den Renault Zoe zu einem beliebten E-Kleinwagen.

Auf den vierten Platz schafft es ein elektrisch angetriebener SUV. Der Hyundai Kona Elektro mit einer Leistung von 136 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h hat eine Reichweite von bis zu 305 Kilometern. Dies lässt sich Hyundai allerdings auch einiges kosten. Den Kona Elektro bekommt man ab einer monatlichen Rate von 169,00 Euro brutto. Dies tut den Zulassungen allerdings keinen Abbruch. 9.959 Mal wurde der SUV im ersten Halbjahr zugelassen

Auf Platz drei befindet sich der VW ID.3, der sich durch eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und einer Leistung von 150 PS auszeichnet. Mit einem Gewerbeleasing-Deal ab monatlich 114,00 Euro netto findet das E-Auto von VW auch genügend Fans. 12.915 Zulassungen für den ID.3.

Die Spitzenposition für Volkswagen

Die Modelle von Tesla erfreuen sich häufig großer Beliebtheit. Wenn es aber nach den Zulassungen geht, ist das Model 3 "nur" auf Platz zwei. Ab einer monatlichen Rate von 275,00 Euro netto können Geschäftskunden in den Genuss des Tesla-Fahrzeugs kommen. Zudem hat das Model 3 ganze 325 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Auch der Akku hält recht lange: Das E-Auto hat eine Reichweite von bis zu 448 Kilometern. Bei der Anzahl der Zulassungen sieht es ähnlich gut aus. 13.719 Mal wurde das Model 3 in der ersten Jahreshälfte zugelassen.

Die Spitzenposition erreicht VW mit dem e-up!. Mit 15.471 Zulassungen ist es das beliebteste E-Auto in Deutschland. Mit einer Leistung von 83 PS, einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h und einer Reichweite von bis zu 260 Kilometern ein verdienter Platz eins.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Smile Fight / Shutterstock.com, Andrey_Popov / Shutterstock.com