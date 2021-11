Die schnellste Ladesäule der Welt lädt E-Auto in 15 Minuten - aber nur in der Theorie

Schnellste Ladesäule der Welt vorgestellt

Für viele Autofahrer, die über den Kauf eines Elektrofahrzeugs nachdenken, stehten vor allem zwei Faktoren noch immer auf der Kontra-Seite: Ladedauer und Reichweite sind in den meisten Fällen noch weit entfernt von dem, was von einem Großteil der Käufer als akzeptabler Rahmen betrachtet werden kann. Der Schweizer Technologiekonzern ABB will beide Probleme auf einen Schlag beheben und hat eine neue Ladesäule vorgestellt, mit der es möglich sein soll, ein Elektroauto in 15 Minuten oder weniger aufzuladen, wie 24auto.de berichtet. Damit wäre die Terra 360, wie sich die Super-Ladesäule aus der Schweiz nennt, deutlich schneller als die Supercharger von Tesla und sogar schneller als die Säulen von Ionity, die mit einer Ladeleistung von 350 kW bisher die höchsten Ladegeschwindigkeiten liefern konnten. Die Terra 360 toppt die Leistung von Ionity um zehn kW, an der Säule können bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden.

Laut "auto motor sport" soll die als schnellste Ladesäule der Welt beworbene Terra 360, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen wird, mitsamt eines LED-Beleuchtungssystems und eines Displays geliefert werden, die den Nutzer über den Ladezustand der Batterie sowie die verbleibende Ladezeit informieren. Außerdem wird die Ladesäule mittels verschiedener Folien und LEDs durch verschiedene Farbkonzepte individualisierbar sein.

Leider wohl erstmal nur theoretische Werte

Die von ABB angepriesenen Werte klingen zunächst durchaus eindrucksvoll: Die hohe Ladeleistung soll ein Elektroauto innerhalb von weniger als drei Minuten mit Strom für eine Reichweite von 100 Kilometern versorgen können. Doch das Ganze ist zumindest aktuell tatsächlich noch zu schön um wahr zu sein: Denn zur jetzigen Zeit gibt es kaum ein Fahrzeug, das mit einer derart hohen Ladeleistung überhaupt zurechtkommt.

Laut 24auto.de liegt die maximale Leistung, mit der sogar ein absoluter Premium-SUV wie der Porsche Taycan geladen werden kann, bei 270 kW. Bild zufolge müssen Besitzer der unteren Fahrzeugklassen dagegen deutlich länger auf ein vollgeladenes Auto warten, wobei beispielsweise der Hyundai Ioniq 5 mit einer überdurchschnittlich hohen Ladeleistung von bis zu 220 kW eine Ausnahme darstellt. Doch auch diese Leistung reicht nicht einmal annähernd an die maximale Leistung der Terra 360 heran - das superschnelle Laden bleibt also wohl erstmal noch Zukunftsmusik, bis auch die Fahrzeugtechnologie nachgezogen ist.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

