Transfer-Investitionen bei BVB & Co: Diese Vereine zahlten am meisten pro Punkt in der Bundesligasaison 19/20

In der Fußballbundesliga werden jährlich Unsummen an Geld für millionenschwere Transfers ausgegeben. In der Saison 2019/20 waren es in der ersten Liga insgesamt 890 Millionen Euro. Doch nicht jede Neuverpflichtung brachte den erwünschten Ertrag, und verhalf den Vereinen zu besseren Spielergebnissen. Dabei konnten sowohl schlechte Leistungen der Spieler, aber auch Verletzungen eine signifikante Rolle spielen.

Das Portal Wettbasis.com analysierte, wie viel Geld jeder Verein der ersten Bundesliga pro erreichtem Punkt vergangene Saison ausgegeben hat.

Die Sparfüchse der Bundesliga

Im Zuge der Analyse wurden die erreichten Punkte in ein entsprechendes Verhältnis zu den getätigten Transferausgaben gesetzt. Sofern ein eingekaufter Spieler postwendend nach der Verpflichtung wieder verkauft beziehungsweise ausgeliehen wurde, zählte dieser nicht zu den Transferausgaben pro Punkt.

Mit Abstand am wenigsten hat der letztplatzierte SC Paderborn 07 in der vergangenen Saison investiert. Lediglich 750.000 Euro wendete der Verein für Neuverpflichtungen auf und erreichte somit auch nur 20 Punkte. Der SC Paderborn bezahlte dementsprechend für jeden erreichten Punkt 37.500 Euro. Das heißt, der Absteiger zahlte zwar am wenigsten pro Punkt, war dafür aber auch am wenigsten erfolgreich.

Dass das nicht unbedingt immer der Fall sein muss, zeigte der 1. FC Union Berlin. Die Hauptstädter investierten mit 7,4 Millionen Euro zwar knapp zehnmal so viel wie der SC Paderborn, im Vergleich zu den anderen Vereinen war dies dennoch relativ sparsam. Bei 41 erreichten Punkten und einem soliden elften Platz, zahlte Union Berlin 180.500 Euro pro Punkt.

Dortmund investierte das Meiste

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Borussia Dortmund mit Transferausgaben von insgesamt 148,5 Millionen Euro, womit sogar noch der FC Bayern München um fünf Millionen Euro übertrumpft wurde.

Die von Dortmund erreichten 69 Punkte wurden mit einem Spitzenwert von 2,152 Millionen Euro je Punkt teuer erkauft. Dank 82 erreichten Punkten, verteilten sich die 143,5 Millionen Euro Transferausgaben des FC Bayern auf 1,75 Millionen Euro pro Punkt, womit der deutsche Rekordmeister in diesem Ranking auf dem dritten Platz landet.

Zwischen Dortmund und München liegt Hertha BSC Berlin als zweitplatzierter Verein hinsichtlich der Kosten pro Bundesligapunkt. Die Hertha wendete zwar 85,7 Millionen Euro für Transfers auf, erreichte jedoch nur 41 Punkte. Daraus ergeben sich 2,09 Millionen Euro Ausgaben je Punkt.

Die Transferausgaben-Tabelle der Bundesligasaison 19/20

1. Borussia Dortmund: 148.500.000 Euro Gesamtausgaben; 2.152.000 Euro pro Punkt bei 69 Punkte

2. Hertha BSC: 85.700.000 Euro Gesamtausgaben; 2.090.000 Euro pro Punkt bei 41 Punkten

3. FC Bayern München: 143.500.000 Euro Gesamtausgaben; 1.750.000 Euro pro Punkt bei 82 Punkten

4. Bayer 04 Leverkusen: 96.000.000 Euro Gesamtausgaben; 1.524.000 Euro pro Punkt bei 63 Punkten

5. Eintracht Frankfurt: 55.000.000 Euro Gesamtausgaben; 1.222.000 Euro pro Punkt bei 45 Punkten

6. RB Leipzig: 74.500.000 Euro Gesamtausgaben; 1.129.000 Euro pro Punkt bei 66 Punkten

7. TSG 1899 Hoffenheim: 53.850.000 Euro Gesamtausgaben; 1.036.000 Euro pro Punkt bei 52 Punkten

8. FC Augsburg: 30.500.000 Euro Gesamtausgaben; 847.200 Euro pro Punkt bei 36 Punkten

9. VFL Wolfsburg: 38.800.000 Euro Gesamtausgaben; 791.800 Euro pro Punkt bei 49 Punkten

10. 1. FSV Mainz 05: 29.050.000 Euro Gesamtausgaben; 785.100 Euro pro Punkt bei 37 Punkten

11. Borussia Mönchengladbach: 40.500.000 Euro Gesamtausgaben; 623.100 Euro pro Punkt bei 65 Punkten

12. FC Schalke 04: 23.500.000 Euro Gesamtausgaben; 602.600 Euro pro Punkt bei 39 Punkten

13. 1. FC Köln: 18.000.000 Euro Gesamtausgaben; 500.000 Euro pro Punkt bei 36 Punkten

14. SV Werder Bremen: 13.950.000 Euro Gesamtausgaben; 450.000 Euro pro Punkt bei 31 Punkten

15. SC Freiburg: 18.500.000 Euro Gesamtausgaben; 385.400 Euro pro Punkt bei 48 Punkten

16. Fortuna Düsseldorf: 10.750.000 Euro Gesamtausgaben; 358.300 Euro pro Punkt bei 30 Punkten

17. 1. FC Union Berlin: 7.400.000 Euro Gesamtausgabe; 180.500 Euro pro Punkt bei 41 Punkten

18. SC Paderborn 07: 750.000 Euro Gesamtausgaben; 37.500 Euro pro Punkt bei 20 Punkten

