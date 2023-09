Erfolgreiche Streamer

Um auf Twitch erfolgreich zu sein, braucht man viel Geduld und Durchhaltevermögen. Diese Streaming-Stars zeigen, wie es geht und haben sich ein wohlverdientes Vermögen aufgebaut.

Viele junge Menschen träumen von einer Karriere als Live-Streamer. Die Möglichkeit, seinem Hobby nachzugehen und dabei noch Geld zu verdienen, klingt für viele verlockend. Besonders das zu Amazon gehörende Live-Streaming-Videoportal Twitch gilt in diesem Bereich als unangetastet. Die Plattform ist nicht nur eine der meistbesuchten Websites der Welt, sondern wird auch von den erfolgreichsten Streamern favorisiert. Laut der Website "TwitchTracker" streamten allein im Mai 2023 über sieben Millionen Personen auf Twitch. Das beliebteste Spiel ist hierbei League of Legends. Erfolgreich sind aber lange nicht alle Content Creator. Viele streamen nur als Hobby und die wenigsten können davon leben. Diejenige, die ihren Lebensunterhalt mit Streams finanzieren können, sind für viele ein Vorbild. Doch was braucht es, um auf Twitch erfolgreich zu werden und wer sind die deutschen Topverdiener?

Tipps für die eigene Twitch-Karriere

Für Erfolg auf Twitch braucht man Follower - es ist wichtig, sich eine Community aufzubauen. Die Website "Streamerguide" hat in einem Artikel hilfreiche Tipps zusammengefasst, um auf Twitch Reichweite zu generieren. So solle man sich gerade am Anfang darüber Gedanken machen, welche Art von Streamer man sein will. Auch die Frage, welche Zuschauer man ansprechen möchte, sei wichtig, um eine Nische zu finden, dessen Bedürfnisse man optimal befriedigt. Dabei kann es hilfreich sein, die potenzielle Konkurrenz zu analysieren. Auch die Selbstvermarktung ist unerlässlich. Hierbei spiele der Wiedererkennungswert eine bedeutende Rolle, da es als Entertainer empfehlenswert sei, eine Marke um sich herum aufzubauen. So soll extreme Emotionalität dabei helfen können, Follower zu generieren. Zusätzlich zum eigenen Verhalten müsse laut "Streamerguide" ein einprägsamer Name, ein eigenes Logo und ein Design erstellt werden. In einem weiteren Schritt sei es wichtig, Vorteile für Follower zu schaffen, wie z.B. Gewinnspiele und Specials, sowie eine aktive Nutzung von Social Media voranzutreiben.

Die reichsten deutschen Streamer

Einige Streamer in Deutschland haben diese Tipps perfektioniert und sich eine große Community aufgebaut. Von Gronkh bis MontanaBlack - mancherlei kann vom Streamen sehr gut leben. Grundsätzlich setzt sich laut der Website "StreamProject" ein Verdienst auf Twitch aus Spenden, Werbung, Abonnenten, Sponsorenverträge, Affiliate-Einnahmen und Merchandise zusammen. Zähle man also zu den beliebten Streamern der Mittelklasse, lasse sich mit Werbung, Abonnenten und Spenden 20.000 bis 40.000 Euro im Monat verdienen. Gibt es zusätzliche Sponsorenverträge, steige das Gehalt eines Twitch-Streamers dann noch einmal an. Aufgrund der verschiedenen Einnahmequellen lasse sich ich eine genaue Summe aber nur schwer errechnen.

Laut der Website "ingame" gehören zu den fünf erfolgreichsten deutschen Streamern im Zeitraum 19. August bis Oktober 2021 MontanaBlack, TheRealKnossi, Gronkh, Trymacs, und Papaplatte.

MontanaBlack ist der bestverdienende deutsche Streamer und hat laut Angaben von ingame über den betrachteten Zeitraum 2.391.369 US-Dollar brutto verdient.

Auf dem zweiten Platz steht TheRealKnossi mit 2.157.258 US-Dollar im gleichen Zeitraum, gefolgt von Gronkh mit Einnahmen von 1.481.291 US-Dollar. Auf dem vierten Platz befindet sich Trymacs mit Einnahmen von 1.288.207 Dollar. Auf dem fünften Platz folgt Papaplatte mit Einnahmen von 1.286.004 Dollar im betrachteten Zeitraum.

