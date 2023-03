Mangelnde finanzielle Bildung: Durch diese Wissenslücke entstehen erhebliche Kosten

Aktien in diesem Artikel Allianz 218,40 EUR

Diese Fehler machen die US-Amerikaner bei ihren Finanzen

Menschen, die wenig oder kein Fachwissen besitzen, zahlen oft einen hohen Preis dafür. Laut einer Umfrage des National Financial Educators Council (NFEC) gaben fast 40 Prozent der amerikanischen Befragten an, dass sie ihr mangelndes Finanzwissen im Jahr 2022 über 500 US-Dollar gekostet hat. Viele haben sogar mehr als 2.500 US-Dollar oder sogar 10.000 US-Dollar verloren. Die Kosten der finanziellen Mangelbildung haben seit 2017 zugenommen und wurde durch die COVID-19-Pandemie noch weiter verstärkt. So stiegen die Kosten im Jahr 2020 um fast 28 Prozent, während sie im Jahr 2022 um 31,6 Prozent anstiegen. Der Grund dafür waren die stark gestiegenen Preise für viele Waren und Dienstleistungen, auf die viele Menschen nicht vorbereitet waren.

Einer der Hauptgründe dafür, dass Amerikaner viel Geld durch mangelndes Finanzwissen verlieren, sind die Kosten von Kreditkarten, welche gerne mal übersehen werden. So haben die US-Amerikaner im Jahr 2022 120 Milliarden US-Dollar für anfallende Zinsen und Gebühren bei den Kreditkartenanbietern ausgegeben. Die meisten Kreditkarten haben variable Zinssätze, die je nach bestimmten Benchmarks steigen oder fallen können. Dies bedeutet, dass Schulden auf Kreditkarten langfristig sehr teuer werden können, insbesondere für Personen mit schlechter Kreditwürdigkeit. Es ist daher wichtig, eine gute Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten, um bessere Zinssätze für andere Kredite wie Autokredite oder Hypotheken zu erhalten. Zusätzlich können verspätete Zahlungen und Barabhebungen zusätzliche Gebühren von Kreditkartenunternehmen verursachen.

Um Probleme zu vermeiden, ist es ratsam, mit dem Kreditkartenemittenten über Rückzahlungsoptionen zu sprechen oder eine Kreditkarte mit Balance Transfer zu beantragen, um das aktuelle Guthaben auf eine Karte mit einem Null-Prozent-Einführungszinssatz zu übertragen.

Ein weiterer Grund ist der Kauf von Luxusgütern, der für Menschen ohne finanzielle Kenntnisse problematisch sein kann. So geben viele Menschen am Ende Geld für Dinge aus, die sie sich entweder nicht leisten können oder nicht wirklich benötigen.

Schließlich können durch den Erwerb von Luxusgütern und anderen teuren Anschaffungen schnell Überziehungskosten bei Debitkarten entstehen, welche sich im Laufe der Zeit addieren. Daher ist es wichtig, das Kontoguthaben im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass man nicht mehr ausgibt, als man hat. Es ist auch ratsam, verschiedene Anbieter zu vergleichen, um das beste Angebot für eine Hausversicherung zu finden und Geld zu sparen. Hausbesitzer im US-Bundesstaat Washington etwa können oft bis zu 1.000 US-Dollar oder mehr pro Jahr sparen, indem sie Vergleichsangebote nutzen. Es ist daher sehr ratsam, sich Finanzkenntnisse anzueignen und sich regelmäßig Zeit für seine eigenen Finanzen zu nehmen.

Bildungslücke bei den Finanzen kann auch bei den Deutschen schwerwiegende Folgen haben

Auch in Deutschland ist das Thema der finanziellen Bildung für viele fremd. In einer Studie von Beyondsavings gaben 90 Prozent der Deutschen an, dass sie finanzielle Bildung für essenziell halten, wobei jedoch 51 Prozent angeben, keine finanzielle Bildung erhalten zu haben. So fordern 80 Prozent der Deutschen, dass das Thema Finanzen an den Schulen verstärkt behandelt werden sollte. Anstatt Geld in Aktien oder andere Wertpapiere zu investieren, parken die Deutschen das Geld lieber auf Sparbüchern und akzeptieren damit das stetige Abschmelzen des Wertes. Das könnte langfristig zum Problem werden, da durch die Inflation die Kaufkraft nachlässt und zudem immense Opportunitätskosten anfallen können. So verloren im Jahr 2022 Deutsche, die ihr Geld auf dem Sparbuch liegen gelassen haben, 7,9 Prozent durch die Inflation. Der Versicherer Allianz schätzt, dass auf den deutschen Konten ganze zwei Billionen Euro liegen, die jedes Jahr an Kaufkraft verlieren.

