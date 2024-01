Finanzplanung

Den Überblick über die monatlichen Ausgaben zu behalten, gestaltet sich oftmals schwerer als gedacht. Kleinere Ausgaben erhalten häufig keine besondere Aufmerksamkeit und so kann es passieren, dass das Einkommen schneller verschwindet als geplant. Möchte man Geld beiseitelegen, ist es wichtig, einen Überblick zu bekommen. Dabei kann ein Budgetplan helfen.

Budget im Griff: Praktische Tipps zur optimierten Finanzplanung

Das Portal geldundhaushalt.de, eine Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, erklärt, dass man idealerweise in einem ersten Schritt die Einnahmen ermitteln sollte. Dazu gehören, wie im Artikel beschrieben, alle regelmäßigen und unregelmäßigen Einnahmen, wie beispielsweise das Gehalt, eventuelle Nebeneinkünfte, Kindergeld und Steuerrückerstattungen. Nachdem man die Einnahmen erfasst hat, sollte man sich über seine Ausgaben bewusstwerden. Hierzu gehören regelmäßige Zahlungen wie Miete, Telefonrechnungen und Versicherungsbeiträge.

Wenn man nun die Ausgaben von den Einnahmen abzieht, wie im Beitrag erläutert, erhält man das verbleibende Budget für alltägliche Ausgaben. In einem abschließenden Schritt kann man über das verfügbare monatliche Budget hinaus auch den Saldo berechnen. Dies geschieht, indem man die erwarteten Alltagsausgaben vom Budget abzieht, um zu sehen, was am Monatsende übrigbleibt.

Einem Artikel des Business Insider zufolge ist es besonders wichtig, von vornerein realistisch und ehrlich zu sich selbst zu sein. Sich also keine Ziele, keine maximalen Beträge aufzuerlegen, von denen man doch eigentlich genau weiß, dass man diese Grenzen nicht einhalten können wird. Stattdessen solle man dem Artikel zufolge ein Budget festlegen, welches für alle Einkäufe ausreicht und dieses dann im Anschluss in unterschiedlichen Kategorien anpassen. Außerdem empfiehlt die Autorin das Budget regelmäßig zu aktualisieren, bestenfalls täglich. Ausgaben sollten also in einer gewissen Routine überwacht und das verbliebene Budget entsprechend verplant werden.

Effektive Budgetplanung und Sparstrategien

Die Budgetplanung, insbesondere um Geld zu sparen, ist sicherlich nicht einfach. Allerdings kann es der Commerzbank zufolge hilfreich sein, auf ein bestimmtes Ziel hin zu sparen. Konkrete Sparziele erhöhen also die Erfolgswahrscheinlichkeit des Sparvorhabens. Dabei können unterschiedliche Fragestellungen von Nutzen sein, beispielsweise was man wirklich will und braucht, wann man die Dinge benötigt und wie wichtig sie tatsächlich sind. Besonders kurzfristige Sparziele spielen dabei eine große Rolle, da kleine Erfolge die Motivation steigern.

Die Bedeutung konkreter Ziele für die Budgetierung und spaßige Ansätze zur Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit werden auch von der Online-Bank N26 betont. Insbesondere impulsive Einkäufe stellen das Budget und die Sparziele vor eine große Herausforderung. Die Online-Bank empfiehlt, verlockende Werbeanzeigen einfach per Screenshot zu speichern und nach 30 Tagen erneut zu überlegen, ob der Kauf noch gewünscht ist. Auf diese Weise kann man feststellen, dass einige Dinge plötzlich nicht mehr so interessant sind.

Für diejenigen, die neben den Einsparungen auch etwas Gutes für die Umwelt tun möchten, lohnt es sich, einige Alltagsgewohnheiten durch umweltverträglichere Alternativen zu ersetzen. So kann man beispielsweise anstelle des Autos an manchen Tagen das Fahrrad zur Arbeit nehmen oder Produkte reparieren, anstatt sie durch neue zu ersetzen, wie von N26 empfohlen.

Unerwartete Ausgaben: Notfälle vorbeugen

Im Leben kann es immer wieder zu unerwarteten Ereignissen kommen. Aus diesem Grund können immer wieder Ausgaben anfallen, mit denen man noch Stunden, Tage oder Wochen vorher nicht gerechnet hat - egal, ob eine Reparatur im Haushalt, ein Schaden am Auto oder ein Tierarztbesuch mit dem Hund. Daher sollten auch diese Ausgaben in Form eines Notfallbudgets bedacht werden. Dabei können auch kleinere Beträge helfen. N26 empfiehlt die "5-Euro-Challenge". Jeder erhaltene 5-Euro-Schein als Wechselgeld wird beiseitegelegt. Auf diese Weise entwickelt sich der kleine Notfallgroschen schnell zu einem größeren Budget für den Ernstfall.

