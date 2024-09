Platz 1: Qatar Airways

Auf dem ersten Platz und damit Titelträger "beste Airline 2024" ist die nationale Fluggesellschaft Katars: Qatar Airways. In den rund 250 Flugzeugen können besonders die Business-Class sowie das Catering überzeugen und erhalten prompt eine Auszeichnung. "In den Bewertungen der Passagiere liegt Qatar Airways vor allen anderen Fluggesellschaften, und die Konsistenz und der hohe Standard der Serviceleistungen spiegeln sich in den Rückmeldungen wider", so Chefredakteur Geoffrey Thomas.

Quelle: AirlineRatings.com, Bild: Sebastian Fuss / pixelio.de