Startup-Ikonen lassen Fonds für Startups schnell hunderte Millionen schwer werden

468 Capital

Mit 468 Capital ist innerhalb kürzester Zeit ein millionenschwerer Fonds auf die Beine gestellt worden; die drei Verantwortlichen sind alte Bekannte aus der Startup-Szene. Alexander Kudlich und Ludwig Ensthaler haben erst kürzlich den Internet-Investor Rocket Internet verlassen und sich mit dem Gründer von Mesosphere, Florian Leibert, zusammengetan.

Der bereits 170 Millionen Euro schwere Fonds ist bestrebt vor allem in Sartups, die sich mit Automation, Machine Learning und Open Source beschäftigen, zu investieren. Damit richtet sich 468 Capital an ein Branchensegment, dass voller Potenzial steckt, aber dennoch in Deutschland kaum gefördert wird.

So investiert der Fonds als sogenannter `Early-Stage-Investor` hauptsächlich in den frühen Phasen der Startups.

Die Investoren

Der 468 Capital soll von Beginn an das Interesse vieler Investoren geweckt haben, sodass letztendlich nicht jeder Investor zum Zug gekommen sei. So erhielten einige private Anleger, sowie die KfW und der Europäische Investmentfonds keine Beteiligung am Startup-Fonds. Zu den Investoren zählen demnach diverse Investoren aus dem Private-Equity und Hedge-Fonds Bereich, Internetfirmen und deutsche Family Offices. Einer der Ankerinvestoren ist laut Capital.de Mitbegründer von CVC Capital Partners Steve Koltes.

468 Capital mit breitem Portfolio

468 Capital hat das Fondsvolumen von 170 Millionen Euro bereits in einige Unternehmen investiert.

Darunter befinden sich Startups wie das Berliner Unternehmen Climate Labs, das diverse Dienstleistungen im Namen der Nachhaltigkeit anbietet. Auch in die Ökostrom-Plattform Frequenz investierte 468 Capital sowie in die Hamburger App Gaiali, die die Allgemeinbildung der Nutzer testet.

Neben weiteren Investments in deutsche Startups hält der Fonds ebenfalls Beteiligungen im Wert von 2 Millionen US-Dollar an dem Projekt Earthly vom ehemaligen Google-Mitarbeiter Vlad Ionescu.

Das Gesamtvolumen des Fonds von 170 Millionen Euro katapultiert 468 Capital in die Liste der 15 größten deutschen Investmentfonds.

