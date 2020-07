Alternativen zu Google-Mail: Hier kommt man zu einer kostenlosen E-Mail-Adresse

Professionelle Mail-Anbieter sind kostenpflichtig, bieten dafür oft aber auch Vorzüge, wie die freie Namenswahl der E-Mail-Adresse, Werbe- und Spamfreiheit oder erhöhten Daten- und Virenschutz. Die wenigsten Privatpersonen machen allerdings Gebrauch von all diesen Möglichkeiten und weichen stattdessen lieber auf einen Freemail-Anbieter aus.

Der US-Konzern Google bietet mit Google Mail eine auch hierzulande beliebte Freemail-Option. Doch es gibt Alternativen: Die besten kostenfreien Google Mail-Alternativen stehen hier im Vergleich.

GMX

Der Freemail-Anbieter GMX bietet Ihnen einen kostenfreien Account mit bis zu 1,5 Gigabyte (GB) Speicherplatz und die Möglichkeit, E-Mails mit einer Datengröße von bis zu 20 Megabyte (MB) zu versenden - inklusive Anhang.

Das Programm bietet einen Spam- und Virenschutz, eine Android und iOS -App sowie 10 kostenlose SMS pro Monat. Solche Apps bietet übrigens auch Google Mail an. Außerdem ist GMX Mitbegründer von "E-Mail made in Germany" - was bedeutet, dass alle über GMX versendeten E-Mails SSL-/TLS-verschlüsselt sind und alle Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert werden.

WEB.DE

Der Anbieter WEB.DE stellt Ihnen mit einem kostenlosen Account ein Gigabyte Speicherplatz sowie zwei weitere Gigabyte Speicherplatz in der Cloud zur Verfügung. Sie erhalten eine kostenlose "Online Office"-Funktion zur Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Dokumente und die maximale Datengröße der E-Mails beträgt 20 MB.

Ihre E-Mails können Sie bei WEB.DE über den Browser, ein Mail-Programm wie Outlook sowie eine iOS-/Android-App abrufen, wobei auch WEB.DE Mitglied bei "E-Mail made in Germany" ist und somit dieselben Sicherheitsstandards gelten wie bei GMX.

Outlook

Outlook konnte bislang mehrere hundert Millionen Kunden für sich gewinnen. Der Dienst von Microsoft bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten der Integration von Microsoft-Anwendungen, wie beispielsweise Office, in das Freemail-Programm.

Wie Google Mail gibt Outlook Ihnen außerdem die Möglichkeit eines kostenlosen Speicherplatzes von 15 GB, versendet werden können E-Mails mit einer Größe von bis zu 25 MB.

T-Online

T-Online überlässt Ihnen kostenlos ein Gigabyte Speicherplatz und E-Mails mit einer Datengröße von sogar bis zu 32 MB. Dafür können Sie maximal 100 E-Mails täglich verschicken.

Außerdem bietet Ihnen der Anbieter Spam- und Virenschutz und ist ebenfalls Mitglied bei "E-Mail made in Germany", der Zugang ist über den Browser sowie über die beiden E-Mail-Protokolle IMAP und POP 3 möglich.

Anders als möglicherweise erwartet, müssen Sie hierfür keinen Internet- oder Telefonvertrag bei der Deutschen Telekom abgeschlossen haben, um einen Freemail-Account bei T-Online zu erhalten.

Freenet.de

Freenet.de bietet ein Gigabyte Speicherplatz, Spam- und Virenschutz und die Sicherheit von "E-Mail made in Germany" im kostenlosen Angebot. Versenden können Sie E-Mails mit einer Größe von maximal 20 MB, empfangen hingegen können Sie E-Mails mit einer Größe von bis zu 100 GB.

Es gibt Mail-Apps von Freenet.de für Android und das Betriebssystem iOS von Apple - die Werbefreiheit muss allerdings wie bei den meisten Anbietern gekauft werden.

Mail.de

Der Anbieter Mail.de wirbt mit Auszeichnungen von getestet.de, Netzsieger und einem Umweltranking. Hier stehen Ihnen kostenlos zwei Gigabyte Speicherplatz, Spam- und Virenschutz für alle empfangenen und versendeten E-Mails, SSL-/TLS-Verschlüsselung sowie weitere Sicherheit mit einem Authenticator zur Verfügung. Hinzu kommt das Versenden von SMS für 10 Cent und die Möglichkeit, Ihre Nachrichten im Browser oder über IMAP/POP3 abzurufen und die Verfügbarkeit von 10 Alias Mail-Adressen.

Heraus sticht Mail.de mit dem Feature, E-Mails mit einer Größe von bis zu 60 MB (inklusive Anhang) zu versenden.

Yahoo Mail

Yahoo stammt aus den USA, weswegen der Anbieter wie Google Mail und Outlook von zwei Seiten bewertet werden muss: Das Freemail-Angebot beinhaltet ein Terrabyte Speicherplatz, einen integrierten Virenschutz, SSL-Verschlüsselung, mobile Apps für Android und iOS und die Möglichkeit, E-Mails mit einer Größe von bis zu 25 MB zu versenden.

Der problematische Aspekt des Anbieters Yahoo Mail ist der dem amerikanischen Standard entsprechende Datenschutz.

Um sich für einen Anbieter entscheiden zu können, sollten Sie sich bewusst machen, welchem Zweck die neue E-Mail-Adresse dient. So kann es sich auch lohnen, mehrere Anbieter für verschiedene Adressen zu wählen: Einen Anbieter, der den Anforderungen eines Postfaches für Bestellungen und E-Mail-Newsletter gerecht wird, einen Anbieter mit möglicherweise höheren Datenschutzstandards für den privaten Schriftwechsel und eventuell sogar noch weitere Anbieter für andere Adressen und Anforderungen.

Redaktion finanzen.net

