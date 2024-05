Platz 1: Deutschland

Deutschland setzt sich mit drei Pokalen an die Spitze. Deutschland entschied das Finale 1972 in Belgien für sich, wobei die damalige Sowjetunion mit 3:0 geschlagen wurde. Dem folgten der Sieg 1980 gegen Belgien mit 2:1 sowie der Erfolg gegen die Tschechische Republik 1996 in England. Dieses Herzschlagfinale endete 2:1, nach Golden Goal. Zudem war die Elf dreimal Vize.

Quelle: UEFA, Bild: Christian Müller / Shutterstock.com