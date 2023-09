Fußball und Finanzen

Finanzpolitik im Fußball: Warum der FC Bayern die Börse meidet

13.09.23 03:05 Uhr

Fußball und Finanzen sind zwei Bereiche, die im modernen Fußball eng miteinander verbunden sind. Einige der größten Fußballvereine der Welt sind an der Börse notiert, darunter so namhafte Clubs wie Manchester United oder Juventus Turin. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet jedoch der FC Bayern München, einer der erfolgreichsten und populärsten Fußballvereine Europas. Aber warum ist das so?

Die 50+1-Regel Warum ist der FC Bayern nicht an der Börse gelistet? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich ein wenig mit der Struktur und den Eigentumsverhältnissen des Vereins auseinandersetzen. Die Basis des FC Bayern ist ein eingetragener Verein (e.V.), dem über 290.000 Mitglieder angehören (Stand 2021). Diese Mitglieder sind die eigentlichen Besitzer des Vereins und wählen den Vereinsvorstand, der die Geschicke des Vereins lenkt, wie Rose & Partner in einem Online-Artikel erläutern. Der Profifußball des FC Bayern ist jedoch in einer Aktiengesellschaft, der FC Bayern München AG, organisiert. Die FC Bayern München AG ist aber nicht an der Börse gelistet und ihre Aktien können nicht öffentlich gehandelt werden. Der Hauptgrund dafür ist die in Deutschland geltende "50+1"-Regel, so Rose & Partner weiter. Diese Regel besagt, dass mehr als 50 Prozent der Stimmrechte an einem Verein immer beim Mutterverein liegen müssen, um sicherzustellen, dass kommerzielle Interessen nicht die Kontrolle über den Fußball übernehmen. Dies bedeutet, dass der FC Bayern München e.V. immer die Mehrheit der Stimmrechte an der FC Bayern München AG hält. Die restlichen Anteile an der FC Bayern München AG sind im Besitz von drei großen deutschen Unternehmen: adidas, AUDI und der Allianz. Diese Unternehmen haben jeweils 8,33 Prozent der Aktien für sich erworben, wie aus der unternehmenseigenen Webseite hervorgeht und sind damit wichtige Sponsoren und Partner des Vereins. Anfälliger für Übernahmen bei Börsennotierung Dieses Modell der Eigentumsverhältnisse gewährleistet, dass der FC Bayern trotz seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner großen Erfolge auf dem Spielfeld weiterhin seine Identität und seinen Charakter als Fußballverein bewahrt. Die Mitglieder und Fans haben weiterhin ein Mitspracherecht bei der Ausrichtung des Vereins und die "50+1"-Regel verhindert, dass externe Investoren die Kontrolle über den Verein übernehmen könnten, so Rose & Partner in einem Online-Artikel. Eine Börsennotierung des FC Bayern würde dieses Modell durcheinanderbringen und könnte dazu führen, dass der Verein mehr dem Druck von Aktionären und weniger den Wünschen seiner Mitglieder und Fans ausgesetzt ist. Zudem könnte eine Börsennotierung den Verein anfälliger für Übernahmen durch externe Investoren machen, was gegen den Grundsatz der "50+1"-Regel verstoßen würde. Redaktion finanzen.net

