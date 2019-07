Hans Zimmer komponiert Motorensound für den E-BMW

Denn ein Motorengeräusch ist seit dem 1. Juli in der EU und der Schweiz für neue E-Modelle vorgeschrieben. Grund hierfür ist, dass geräuscharme E-Autos für Fußgänger eine Gefahr darstellen. Vor allem für Blinde, die keinen Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen können, ist es unabdingbar, anhand von Motorengeräuschen ein herannahendes Auto zu erkennen und zu differenzieren, ob der Wagen beschleunigt oder abbremst.

Motoren-Sound schärft Fahrgefühl

Doch auch für das Fahrgefühl ist ein guter Sound unverzichtbar. Denn wer richtig aufs Gaspedal drückt, möchte auch eine entsprechende akustische Reaktion des Fahrzeugs hören. BMW erklärte in einer Pressemitteilung dazu: "Als großer Vorteil der Elektromobilität wird vielfach die Stille des elektrischen Antriebs angeführt. Mit zunehmendem Angebot elektrifizierter Modelle entsteht an dieser Stelle auf dem Fahrersitz aber auch eine Lücke in der Emotionalität des Fahrerlebnisses."

Auch Hans Zimmer betont die Wichtigkeit eines guten Sounds für das Fahrgefühl: "Wenn der Fahrer mit dem Pedal interagiert, ist es nicht nur ein mechanischer Berührungspunkt, sondern ein performatives Element. Der Beschleunigungsvorgang wird für den Fahrer zu einem Erlebnis, in dem er sich durch eine Reihe von sich allmählich wandelnden Klangtexturen bewegt."

Oscar-Preisträger Hans Zimmer hat Bindung zu BMW

Der deutsche Komponist hat für unzählige Hollywoodfilme die Musik geschrieben: Elfmal wurde er deshalb für den Oscar nominiert, vierzehnmal für den Golden Globe Award und zehnmal für den Grammy Award. Für seine Filmmusik zum "König der Löwen" bekam er den Oscar dann auch - mit am bekanntesten dürfte auch sein Soundtrack zu "Fluch der Karibik" oder "Madagascar" sein. Wie viel sich BMW die Zusammenarbeit mit dem großen Künstler kosten lässt, legt der Autobauer nicht offen.

Doch auch Zimmer selbst scheint eine besondere Bindung zu BMW und dessen Sound zu haben. So teilte er mit, dass er schon immer ein BMW-Fan gewesen sei und am Klang des Familien-BMWs erkennen konnte, wann seine Mutter nach Hause kam. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, den Sound künftiger elektrischer BMW und damit auch Emotionen für die elektrische Fahrfreude der Zukunft gestalten zu dürfen."

Innovatives Sound-Angebot "BMW IconicSounds Electric"

Den Sound für den BMW Vision M Next hat Zimmer gemeinsam mit BMWs Akustikingenieur und Sounddesigner Renzo Vitale in Los Angeles komponiert. Für alle zukünftigen Fahrzeuge möchte der bayerische Autohersteller ein richtungsweisende Sound-Angebot unter dem Namen "BMW IconicSounds Electric" bereitstellen.

Mit röhrendem Motor an der Ampel losfahren sollte mit einem guten Soundkonzept also auch in der Mobilität der Zukunft mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen möglich sein. Zwar müssen sich Akustikliebhaber beim Motor-Sound ein bisschen umgewöhnen, doch sind die futuristischen Geräusche wohl auch in Zukunft noch eine Möglichkeit der Identifikation, welches Fahrzeug da gerade vorbeifährt.



