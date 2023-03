Private Verkäufe auf eBay sind seit dem 1. März gebührenfrei - unter diesen Voraussetzungen

Rund elf Prozent ihrer Erlöse mussten private Verkäuferinnen und Verkäufer auf eBay bis Ende Februar zahlen - diese Kosten entfallen neuerdings. Gewerbliche Verkäufe hingegen werden weiterhin von der Handelsplattform abgerechnet.

Sonderleistungen bleiben weiterhin kostenpflichtig

Die neue Regelung ist zeitlich unbegrenzt, gilt aber vorerst nur in Deutschland, dem drittgrößten Markt mit eBay-Nutzerinnen und -Nutzern: Größer ist eBay nur in den USA und Großbritannien, wobei die Plattform nicht mit dem vom norwegischen Adevinta betriebenen eBay Kleinanzeigen verwechselt werden darf. eBay ermöglicht, ähnlich wie Amazon, private und gewerbliche Verkäufe von Waren und verfolgt somit ein anderes Konzept als eBay Kleinanzeigen. Um die Verwechslung der beiden Plattformen endgültig zu beenden, haben die Betreiber vereinbart, dass sich eBay Kleinanzeigen bis 2024 in Kleinanzeigen.de umbenennen wird. Dies berichtet das Informationsportal FOCUS.

Mit dem Wegfall der Gebühren für die private Nutzung von eBay kann man seit Anfang März monatlich 320 Angebote kostenlos hochladen. Ab dem 321. Angebot fällt dann eine Gebühr in Höhe von 50 Cent an. Zudem sind Untertitel, die Einordnung eines Produkts in eine zweite Kategorie, das aktive Bewerben eines Artikels, die Einrichtung eines Mindestpreises bei Versteigerungen und die Option Galerie Plus für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenpflichtig, wie das Unternehmen informiert.

Privater Verkauf soll gewerblichen Handel ankurbeln

Die Neuerung, so der Geschäftsführer von eBay Deutschland, Oliver Klinck, gegenüber FOCUS, sei langfristig eine Investition in das gesamte Marktplatz-Geschäft der Plattform. Ziel sei, mit der Förderung des privaten Verkaufs auch die Zahl der weiterhin kostenpflichtigen gewerblichen Verkäufe zu steigern und die Angebotsvielfalt zu erweitern: "Wir sehen, dass die privaten Verkäufer auch als Käufer viel aktiver sind. Diejenigen, die über eBay verkaufen, shoppen auch doppelt so viel wie die Käufer, die nur einkaufen", so Klinck. Der private Handel mache rund 20 Prozent aller über eBay getätigten Geschäfte aus. Sinnvoll sei die Änderung gerade jetzt auch, weil Familien in Deutschland einer YouGov-Umfrage zufolge im Umfeld von hohen Inflationsraten aktuell monatlich rund 180 Euro fehlen: "Dadurch gibt es einen großen Bedarf in Deutschland, durch den privaten Verkauf zusätzliche Einnahmen zu erzielen", wird er von FOCUS zitiert.

