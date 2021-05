Berufe beim Fernsehen: So viel verdienen "Tagesschau"-Sprecher

Aktien in diesem Artikel Spotify 194,95 EUR

Die Höhe des Gehalts pro Sendung sorgt für überraschte Gesichter

Sie verkörpern Seriosität und Bodenständigkeit - dafür schenken ihnen Millionen Zuschauer tagtäglich sowohl ihre Aufmerksamkeit als auch ihr Vertrauen. Das wurde bereits 2020 vom deutschen Nachrichtensprecher und Fernsehmoderator Jan Hofer betont, als er zu Gast bei der Podcast-Reihe "Entscheider treffen Haider" des Hamburger Abendblatts über sein Einkommen als "Mr. Tagesschau" berichtete - nachzuvollziehen über gängige Streaming-Anwendungen, wie beispielsweise Spotity. Das Gehalt sei nicht so "üppig", wie man es vielleicht vermuten könnte, erzählt er dort.

"Mr. Tagesschau" über sein Gehalt

Der Grund für das wohl überraschend niedrige Gehalt bestünde darin, dass "Tagesschau"-Sprecher nicht in Festanstellung arbeiten und maßgeblich entsprechend ihres zeitlichen Aufwands bezahlt werden, so das Wirtschaftsnachrichtenportal FOCUS online. Hofer, Riewa und Co. erhielten somit zwischen 260 und 275 Euro pro Auftritt - ist ihr Beitrag von kürzerer Dauer, schrumpfe auch das Honorar. Dies wird zusätzlich durch die Experten des GQ-Magazins untermauert; ihnen gegenüber äußerte Hofer: "Das höchste Honorar gibt es für die 20-Uhr-Sendung, es liegt bei etwa 260 Euro." Zu berücksichtigen sei dabei jedoch die Anzahl der Sendungen, die täglich von einem "Tageschau"-Sprecher moderiert werden - diese umfasst häufig sieben bis acht Auftritte, was ein Monatsgehalt von 8000 bis 10.000 Euro möglich macht.

Weitere wichtige Kriterien für die Höhe des Gehalts

Neben der Länge des Beitrags und der Moderationsfrequenz pro Tag existieren weitere Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn es um die Höhe des "Tagesschau"-Sprechergehalts geht. Dazu zählt unter anderem auch der Bekanntheitsgrad einer Persönlichkeit. Je prominenter eine Moderatorin oder ein Moderator, desto üppiger kann der Verdienst ausfallen. "Als Sprecher der 'Tagesschau' wirst du ja nicht dafür bezahlt, dass du um 20 Uhr vor der Kamera stehst. Du wirst dafür bezahlt, dass du an 365 Tagen 24 Stunden lang öffentlich für die 'Tagesschau' da bist. Wir 'Tagesschau'-Sprecher sind immer im Dienst, ob wir wollen oder nicht", erklärt Hofer dazu gegenüber FOCUS online.

